Cardi B : la chanteuse américaine prend une énorme décision pour son avenir

En interview avec le magazine XXL, Cardi B a admis que ses nombreuses années d’expérience dans l’industrie musicale lui ont appris à revendiquer sa valeur en tant qu’artiste.

La rappeuse ne se laisse effectivement plus faire lorsqu’elle négocie un contrat avec des maisons de disque car elle peut désormais repérer très rapidement les gens qui essaient de profiter d’elle.

Elle a expliqué : «Parfois, j’ai l’impression qu’une entreprise pourrait voir, vous savez, une fille comme moi – une fille de couleur comme moi… qui vient des quartiers chauds et qu’ils vont se dire ”Oh, nous pourrions lui offrir une avance de 2 millions de dollars'”. Et la société va se faire sur vous, probablement 50 millions de dollars, 100 millions de dollars. Et tu te contentes de 2 millions, parce qu’ils pensent que tu as tellement envie d’avoir cet argent qu’ils vont juste te donner les 2 millions.»

Cardi a également confié qu’elle constate encore des attitudes racistes dans le monde du showbiz, ajoutant :

«Je déteste tout ramener au racisme, mais ça existe, le racisme est réel. Parfois, on voit que la couleur de peau compte vraiment, parce que j’ai vu des influenceurs qui ne sont pas comme moi, des influenceurs blancs, et ils sont payés très cher. Je fais des recherches maintenant, jusqu’au bout. Et je me dis ”Oh, lui, il se fait arnaquer.”. C’est pour ça que je veux l’argent que je mérite. J’ai l’impression d’avoir déjà participé à des contrats où, oui, j’ai été payée, mais je pense que je méritais plus. Et j’ai fait en sorte cette année d’obtenir tout ce que je mérite. Pas seulement sur les contrats de musique, mais sur tout.»