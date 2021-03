Cardi B : la chanteuse américaine ne veut pas que Selena Gomez arrête la musique

La rappeuse espère que la chanteuse de «Lose You To Love Me» va encore sortir quelques chansons avant de tourner le dos à sa carrière musicale.

Alors que Selena Gomez a confié à Vogue qu’elle songeait à arrêter sa carrière musicale pour se consacrer au cinéma, Cardi B s’est rendue sur Twitter pour déclarer combien cette nouvelle l’attriste.

La rappeuse a écrit : «Je ne pense pas que Selena Gomez devrait prendre sa retraite. Ell fait de la bonne musique et ses fans l’adorent. Je pense qu’elle devrait avoir une ère musicale de plus. Quelque chose de décalé qui surprendra tout le monde. J’adorerais lui donner plus d’idées.»

Cardi a ajouté qu’elle «adore Selena», affirmant : «C’est une personne adorable. Nous les célébrités, nous sommes critiquées tout le temps et elle est trop gentille pour endurer ça. Si elle veut partir, il faut qu’elle parte parce qu’elle en a envie et pas à cause de ces co****.»

Dans les colonnes de Vogue, Selena a avoué que les critiques visant ses talents de chanteuse ont en partie déclenché son envie de troquer les studios d’enregistrement contre les plateaux de tournage.

«Il est difficile de continuer à faire de la musique quand les gens ne vous prennent pas nécessairement au sérieux» a-t-elle expliqué.

«Il y a eu des moments où je me suis dit : «À quoi bon ? Pourquoi est-ce que je continue à faire ça ?» Lose You to Love Me était la meilleure chanson que j’ai jamais sortie, et pour certains, ce n’était pas encore assez. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui apprécient ma musique, et je leur en suis très reconnaissante, je continue, mais je pense que la prochaine fois que je ferai un album, ce sera différent. Je veux faire un dernier essai avant de me retirer du monde de la musique.»