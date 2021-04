Cardi B : la chanteuse américaine a fait des folies pour sa fille Kulture

Cardi B adore gâter sa fille Kulture et n’a pas peur de le dire. Sur Instagram, la star a effectivement montré les nombreux sacs Chanel qu’elle a achetés pour sa progéniture, avouant que l’intégralité de ses achats étaient destinés à la petite fille de 2 ans.

«Oh j’ai fait des folies en faisant du shopping» a-t-elle confié. «Mais tout est pour Kulture, rien n’est à moi. Tout pour KK. (…) Quoi ? Dieu m’a donné une poupée pour une raison ! Voilà ce qui arrive quand Dieu me donne la petite fille que j’ai toujours voulue. J’achète plus de choses pour elle que pour moi.»

Par ailleurs, Cardi a récemment créé un compte Instagram pour Kulture afin de la transformer en buisenesswoman. La star a ensuite admis avoir pris cette décision afin que sa fille se sente invincible et ait le goût du travail.

«Je veux qu’elle sente qu’on ne peut pas l’arrêter» a-t-elle déclaré. «Je veux qu’elle soit humble. Je veux qu’elle soit ambitieuse, a expliqué Cardi B. Je ne veux pas que tu aies l’impression que tu vas t’en sortir grâce à quelqu’un d’autre. Ou te contenter de moins. Je veux qu’elle soit quelque chose. Je veux qu’elle soit quelqu’un.»

En outre, Cardi a récemment avoué qu’elle ne se laissait plus faire par les maisons de disque.

Elle a expliqué au magazine XXL : «Parfois, j’ai l’impression qu’une entreprise pourrait voir, vous savez, une fille comme moi – une fille de couleur comme moi… qui vient des quartiers chauds et qu’ils vont se dire ”Oh, nous pourrions lui offrir une avance de 2 millions de dollars”. Et la société va se faire sur vous, probablement 50 millions de dollars, 100 millions de dollars. Et tu te contentes de 2 millions, parce qu’ils pensent que tu as tellement envie d’avoir cet argent qu’ils vont juste te donner les 2 millions.»