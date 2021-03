Cardi B et Candace Owens jurent de se suicider après le choc Twitter salace du WAP

Cardi B et la commentatrice conservatrice Candace Owens se sont déjà engagées dans des guerres sur les réseaux sociaux, mais leur discours public a atteint un niveau épique mardi 16 mars, ce qui pourrait éventuellement amener les deux femmes au tribunal.

Owens est apparu sur Fox News à la suite des 63e Grammy Awards annuels et a critiqué le natif fougueux du Bronx pour sa performance sexuellement chargée de «WAP» avec Megan Thee Stallion, accusant les deux femmes d’«affaiblir» la société américaine.

Alors que Cardi semblait initialement effacer le commentaire d’Owens avec un tweet désinvolte, la situation a éclaté en un va-et-vient enflammé, Owens allant droit à la gorge et qualifiant la performance de «dégoûtante».

«Vous n’êtes pas en sécurité et je vous agace parce que je vois à travers la façade», a-t-elle poursuivi. «Vous faites partie d’un cancer plus vaste qui se manifeste dans la culture noire. Il n’y a personne en Amérique qui peut vous regarder en face et dire honnêtement qu’ils aimeraient que ce soit des filles comme vous.

Sans se décourager, Cardi a posté une vidéo d’Owens dans la cuisine avec les mots «Féministes aux pieds nus, enceintes et décevantes partout» écrits en bas.

Elle a ajouté dans la légende: «Et les femmes noires devraient vous ressembler davantage? Après tous les combats pour l’égalité et la liberté, ils devraient être soumis à un homme blanc après des années d’abus et de viol, ce qui en fait un sandwich pendant la grossesse parce que, selon vos mots, «c’est ce qu’une femme devrait faire? Intéressant.»

Owens a ensuite rappelé à Cardi qu’elle était un modèle pour les jeunes femmes, qu’elle le veuille ou non, mais pas avant de la qualifier de «tache sur la culture».

«Des millions de jeunes filles vous suivent», a-t-elle dit à Cardi. «À votre meilleur, vous êtes auto-dépréciant et plein d’humour. Au pire, vous êtes nue, vous enfoncez votre vagin dans le vagin d’une autre femme tout en la poussant dessus. Tu étais à ton pire sur la scène des Grammy. Faites mieux @iamcardib.»

Des millions de jeunes filles vous suivent. À votre meilleur, vous êtes autodestructeur et plein d’humour. Au pire, vous êtes nue, vous enfoncez votre vagin dans le vagin d’une autre femme tout en la poussant dessus.

Alors que les commentaires au vitriol continuaient de voler, Cardi a décidé de faire entrer le mari d’Owens, George Farmer, et de suggérer qu’il avait une histoire d’amour gay.

«Vous ne parlez pas de deux femmes qui enfoncent leurs vagins ensemble pendant que votre mari et votre frère giflent des bites et des couilles ensemble», a-t-elle déclaré à côté d’un article sur la fraude présumée de Farmer. «VOULEZ-VOUS REGARDER CELA! Wow.»

Mais Owens était armé d’un retour et s’est assuré de rappeler à la rappeuse lauréate d’un Grammy Award les nombreuses fois où son mari Offset a été accusé de tricherie. «Je ris littéralement aux éclats», répliqua-t-elle. «Cardi. Mon chéri. C’est clairement un tweet photoshoppé. Un seul de nous a un mari qui dort.»

Cardi a répondu: «Ce n’était pas photoshoppé, vous étiez tendance toute la journée quand vous avez tweeté cela et cela a été publié sur de nombreux blogs. Tweet moi.»

C’est là que l’échange a pris une tournure plus sérieuse, Owens demandant: «De quoi parlez-vous vraiment? Êtes-vous vraiment sérieux en ce moment en essayant de justifier un tweet photoshoppé? Demander encore une fois avant que les avocats vous fassent admettre publiquement que vous mentez et que vous vous embarrassez.

Elle a poursuivi en disant: «Pour info, j’ai un frère, un simple citoyen, que vous calomniez en ce moment avec cette image photoshoppée que vous prétendez maintenant publiquement avoir vu tweetée dans la vraie vie. Vous voulez admettre que vous avez menti maintenant, ou être poursuivi pour que je puisse vous exposer comme un menteur? Je gagne de toute façon.»

Quand quelqu’un a soutenu la menace d’Owens de poursuivre pour diffamation, elle était à 100% dans l’idée.

«Oui», a-t-elle écrit. «Je viens de parler avec ma famille. Je poursuis à 100% Cardi pour ce non-sens. Vous ne pouvez pas simplement commencer à lancer des mensonges sauvages contre des membres privés de ma famille parce que vous êtes contrarié par quelqu’un qui vous a appelé sur votre performance dégénérée. Je vous tiendrai tous au courant.»

Enfin, Cardi a donné à Owens une dose de son propre médicament et a juré de contester pour avoir affirmé avoir photographié un tweet.

«Bien sûr, votre famille va vous dire de poursuivre puisque vous avez tweeté votre frère et votre mari à coups de bites», a-t-elle déclaré. «Il est partout où vous pouvez même le rechercher sur Google. Même les gens au hasard les dates où ils vous ont vu tweet et supprimé. Je ne l’ai pas fait.

«Je vais poursuivre Candy pour avoir prétendu avoir photographié un tweet dont des dizaines d’articles ont été rapportés en novembre 2016. D’abord, elle a affirmé que mon équipe et moi l’avions photographié maintenant, c’était un faux tweet. Lequel est-il? Tout le monde est gratuit pour Google.»