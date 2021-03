Cardi B a admis faire régulièrement des mauvais rêves à propos de ses années d’écolière

Cardi B a beau avoir 28 ans et être l’une des rappeuses les plus connues au monde, son passé la hante encore. La star a effectivement confié à ses abonnés Twitter qu’elle faisait souvent des cauchemars sur ses années d’écolière.

Elle a déclaré: «Je déteste faire des cauchemars où je rate un examen, ou bien des cauchemars où je suis dans un couloir de mon école sans chaussures. C’est trop bizarre… ça vous arrive de faire de tels rêves?»

Un internaute a ensuite affirmé qu’il faisait souvent des cauchemars dans lesquels il n’obtenait pas son bac, et Cardi a rétorqué : «OUIIII, moi aussi je déteste ça. Je fais des crises d’angoisse dans mon sommeil car dans la vraie vie, j’ai failli ne pas avoir mon bac à cause de mauvaises notes en sport.»

Interrogée sur cette situation, la rappeuse a répondu : «Il fallait une certaine note pour obtenir son bac à New York mais je séchais tout le temps le sport…»

Par ailleurs, Cardi a récemment admis qu’elle était partante pour collaborer avec Lizzo mais qu’elle en avait assez d’être incitée à le faire.

La rappeuse a posté plusieurs photos de la chanteuse de «Juice» faisant l’éloge de son look, toutefois elle a été agacée par certains commentaires qui lui demandaient de sortir un duo avec la star. Répondant à un internaute, l’interprète de «Bodak Yellow» a déclaré : «Laissez-moi faire une chanson sur laquelle je pourrai l’inviter.»

Plus tard, la star a répondu à un autre fan en lançant : «Ok, arrêtez de me mettre la pression pour que je fasse des choses. Je ne peux même pas montrer mon appréciation pour quelqu’un sans qu’on me dise de collaborer, collaborer, collaborer.»