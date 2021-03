Canal de Suez bloqué : ce que l’on sait des opérations de sauvetage de l’«Ever-Given» au sixième jour de blocage

De nouvelles opérations ont été tentées dimanche pour remettre à flot le porte-conteneurs de 400 mètres de long qui obstrue pour la sixième journée le canal de Suez.

L’Ever-Given, le porte-conteneurs géant qui s’est retrouvé en travers du canal de Suez mardi lors d’une tempête de sable, obstruait toujours, dimanche 28 mars, l’une des voies navigables les plus fréquentées du monde. Le point sur le déroulé des opérations.

Regain d’optimisme, dimanche

Depuis que le chef de l’Autorité du canal de Suez (SCA), l’amiral Ossama Rabie, a annoncé jeudi que le trafic maritime était «temporairement suspendu», une première tentative de renflouement a échoué vendredi.

Une partie des espoirs repose désormais sur une marée haute avec un fort coefficient attendue en soirée, dimanche, qui pourrait aider les équipes de sauvetage. Une douzaine de remorqueurs et de dragues sont mobilisés pour aspirer le sable sous le navire dont l’étrave est encastrée dans la rive.

M. Rabie a affirmé samedi que le navire avait «bougé de 30 degrés sur la droite et la gauche» pour la première fois, un «bon indicateur» de l’évolution des efforts pour dégager le navire.

«Le gouvernail ne bougeait pas et maintenant il bouge, l’hélice fonctionne désormais, il n’y avait pas d’eau à la proue du navire et maintenant il y en a, et hier, il y a eu une déviation de 4 mètres à la proue et la poupe», a expliqué le responsable sur la télévision d’Etat égyptienne.

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a ordonné que des préparatifs soient engagés pour transborder une partie des conteneurs que transporte le navire, a déclaré M. Rabie à la chaîne de télévision égyptienne Extra News.

Selon le porte-parole de l’Autorité égyptienne du canal de Suez, George Safwat, quelque 27 000 mètres cubes de sable ont déjà été dégagés, à 18 mètres de profondeur.

La Russie a offert dimanche son aide à l’Egypte, après plusieurs autres pays dont les Etats-Unis. Le porte-conteneurs battant pavillon panaméen était entouré dimanche matin de quelques remorqueurs.

Deux remorqueurs de haute mer, l’Alp Guard, battant pavillon néerlandais, et le Carlo Magno, battant pavillon italien, appelés à aider les remorqueurs déjà sur place, ont atteint la mer Rouge près de la ville de Suez tôt dimanche, selon les données satellites de MarineTraffic.com.

L’«Ever-Given», un monstre des mers

Le navire de 400 mètres de long, 59 mètres de large et une soixantaine de haut, avec son chargement déplaçant plus de 220 000 tonnes, a dévié de sa trajectoire mardi dans le sud du canal, près de la ville de Suez, bloquant toute navigation entre la Méditerranée et la mer Rouge.

Selon Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), la compagnie basée à Singapour qui assure la gestion technique du navire, les 25 membres d’équipage sont sains et saufs. Et il n’y a eu aucune pollution ni dommage sur la cargaison d’une capacité de plus de 20 000 boîtes (EVP, équivalent vingt pieds, ou TEU, pour twenty-foot equivalent unit, unité approximative de mesure des terminaux et navires porte-conteneurs basée sur le volume d’un conteneur de 6,1 mètres).

Un coût difficile à évaluer

Du thé, des meubles Ikea, des lames de parquet mais aussi 130 000 moutons et du pétrole iranien à destination de la Syrie : près de 370 navires et leur cargaison sont bloqués aux extrémités ou dans les zones d’attente du canal de Suez.

Sur le site de suivi du trafic maritime MarineTraffic, des centaines de petits points colorés représentant les bateaux s’accumulent dimanche au large de Port-Saïd en mer Méditerranée, dans les lacs qui ponctuent le canal de Suez, et forment même une file dans le golfe de Suez menant à la mer Rouge.

Le blocage entraîne d’importants retards dans les livraisons de pétrole et d’autres produits, avec une répercussion sur les cours de l’or noir, en hausse vendredi. Les premiers effets concrets se font sentir : la Syrie a notamment indiqué samedi qu’elle avait commencé à rationner la distribution de carburants, face au retard de livraison d’une cargaison.

De son côté, la SCA a souligné que l’Egypte perdait entre 12 et 14 millions de dollars (10 à 11,8 millions d’euros) par jour de fermeture, tandis que la revue spécialisée Lloyd’s List estime que le porte-conteneurs bloque chaque jour l’équivalent d’environ 8,1 milliards d’euros de marchandises. Selon un rapport de l’assureur Allianz, chaque jour de blocage pourrait «coûter entre 6 et 10 milliards de dollars au commerce mondial».

Afin d’atténuer les pertes, le géant du transport maritime Maersk, le français CMA CGM et l’allemand Hapag-Lloyd ont indiqué qu’ils envisageaient de dérouter leurs navires pour passer par le cap de Bonne-Espérance, un détour de 9 000 kilomètres autour du continent africain.

En 2020, Suez a vu passer en moyenne 51,5 navires par jour. Selon Maersk, il faudrait entre «trois et six jours» pour faire passer tous les bateaux qui étaient bloqués samedi. D’ici à la fin du week-end, 32 des navires du numéro un mondial et de ses partenaires seront affectés, 15 déroutés, et ce nombre pourrait augmenter si le renflouement de l’Ever-Given tarde, a précisé Maersk.

Les causes d’un incident qui bloque 10 % du commerce maritime international

Alors que des vents violents combinés à une tempête de sable avaient d’abord été pointés du doigt pour expliquer l’incident, les conditions météorologiques n’étaient pas la seule raison de l’échouement, a affirmé samedi le chef de l’Autorité du canal de Suez, l’amiral Ossama Rabie. «D’autres erreurs, humaines ou techniques, ont aussi pu entrer en jeu», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Suez.

Le canal voit passer, selon les experts, près de 10 % du commerce maritime international. Près de 19 000 navires ont emprunté le canal en 2020, selon la SCA. Inauguré en 1869, le canal a depuis connu plusieurs phases d’agrandissement et de modernisation. Son percement a réduit drastiquement les distances entre l’Asie et l’Europe : 6 000 km de moins entre Singapour et Rotterdam par exemple.

Le canal a déjà été obstrué par le passé, notamment pendant la crise de Suez en 1956, lorsque des navires ont été coulés par les autorités égyptiennes.

Avec AFP, AP et Reuters