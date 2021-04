Canada. Covid-19 : Justin Trudeau annonce le soutien du gouvernement fédéral à l’Ontario

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé dimanche que le gouvernement fédéral allait apporter son soutien à l’Ontario, province la plus touchée par la pandémie et confrontée à une violente troisième vague.

Ottawa va mobiliser des professionnels de la santé de différents ministères fédéraux pour les déployer en Ontario, notamment dans la région de Toronto «où la situation est la plus critique», a déclaré Justin Trudeau dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

Le gouvernement est en discussion avec plusieurs provinces, y compris la Nouvelle-Ecosse et Terre-Neuve, pour qu’elles puissent libérer des ressources en personnels et en équipements «dans les prochains jours», a ajouté le premier ministre.

Le gouvernement fédéral va couvrir les coûts et coordonner le transfert des soignants des différentes provinces vers l’Ontario, a-t-il précisé. Des tests rapides seront aussi déployés par le gouvernement fédéral dans les localités de la province les plus affectées par la pandémie.

Province la plus peuplée du Canada avec 14 millions d’habitants, l’Ontario bat depuis plusieurs jours des records de nouveaux cas de Covid-19, d’hospitalisations et de patients en soins intensifs, qui submergent son système de santé.

La province recensait dimanche 4250 nouveaux cas, 18 nouveaux décès et 2107 hospitalisations, dont 741 en soins intensifs. «Les Canadiens observent une hausse du nombre de cas, sous l’effet de variants plus contagieux, dans divers endroits du pays, y compris dans notre plus grande province et dans la plus grande ville du Canada», a dit Mr. Trudeau. «Si vous vivez en Ontario, je veux que vous sachiez que les Canadiens sont avec vous», a-t-il ajouté.

Vendredi, la province a annoncé durcir et prolonger son confinement pour freiner la pandémie, en fermant notamment ses frontières inter-provinciales aux déplacements non essentiels. Le Canada a enregistré plus de 1,1 million de contaminations depuis le début de la pandémie et quelque 23.600 morts.

