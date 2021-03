Retrouvez la liste des nations qualifiées pour la CAN 2022, qui aura lieu du 15 janvier au 28 février au Cameroun.

Pour rappel, la Coupe d’Afrique des nations devait avoir lieu en 2021 mais la pandémie de Covid-19 a empêché le bon déroulement des éliminatoires. Conséquence, la CAF avait décidé de déplacer la compétition.

On connait 23 des 24 équipes qualifiées pour la CAN ! Le dernier qualifié sera connu à l’issue de la rencontre entre la Sierra Leone et le Bénin.