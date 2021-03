CAN 2022 : Saturnin Allagbe et Steve Mounié pourraient être absent contre le Nigeria

La présence de Saturnin Allagbe et Steve Mounié en sélection nationale fin mars pour les deux matches décisifs du Bénin pour la qualification à la CAN 2022 demeure incertain.

Le Stade Brestois et Dijon FC ont refusé de libérer leurs internationaux non européens lors de la prochaine trêve internationale en raison de Covid-19.

Le Stade Brestois a bloqué deux de ses joueurs, l’Algérien Haris Belkebla et le Béninois Steve Mounié. «J’ai eu les deux sélectionneurs au téléphone, a expliqué Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, au Télégramme. Je les ai informés que si les mesures ne changent pas d’ici-là, nous retiendrons Haris et Steve. J’ai aussi prévenu les joueurs, qui ont compris».

Le club Dijon retiendra aussi ses joueurs : «Contraints de devoir observer une période d’isolement de plus de cinq jours au retour de leurs sélections, les internationaux évoluant hors espace européen ne seront pas autorisés à rejoindre leurs équipes nationales respectives.

En effet, comme autorisé par la FIFA, le DFCO ne souhaite pas libérer des joueurs qui seront dans l’impossibilité de défendre les couleurs du club lors du match OM-DFCO, programmé le dimanche 4 avril (31e j.). Le DFCO reverra éventuellement sa position suivant l’évolution de la réglementation sanitaire.»

Selon les règlements de la FIFA, aucun club n’a le droit d’empêcher ses internationaux à honorer leur convocation en équipe nationale pendant les trêves internationales. Le prétexte sanitaire est-il un argument solide pour Le Stade Brestois et Dijon ? Pas sûr quand on sait que l’Afrique est la région du monde la moins touchée par la Covid-19 et surtout que d’autres clubs européens n’ont pas émis cette interdiction.