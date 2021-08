Ça clashe ! Le vide dressing lancé par Thomas et Nabilla risque de leur prendre pas mal de temps

C’est une nouvelle qui prend de l’ampleur en somme. En effet, certains fans de Justin Bieber ignoraient combien il mesurait. Voici donc sa réelle taille.

Certains ont connu Justin Bieber aux prémices de sa carrière. Ainsi, le Canadien s’était fait connaître avec un hit encore dans notre tête aujourd’hui.

À cette époque, on pouvait dire qu’il était haut comme trois pommes du haut de ses 15-16 ans. Qu’à cela ne tienne, il en a fait du chemin depuis.

Son style s’est affiné, autant sur le plan vestimentaire parlant que dans sa direction artistique. Musicalement, on le définit donc comme un chanteur de pop et de R&B.

Sa carrière prolifique en fait l’une des idoles de son temps. Notamment avec ses derniers titres que sont Yummy, ou bien encore plus récemment Stay, qu’il chante au côté de Kid Laroi.

Quoi qu’il en soit, l’interprète attire toujours autant les foules. Ce, même s’il est promis à la belle Hailey Badwin, la femme de sa vie.

Si les fans connaissent toute sa vie sur le bout des doigts, certains ignorent des détails sur sa physionomie. De quoi nous intriguer en somme.

On sait en revanche qu’il est né le premier mars 1994, et qu’il est donc du signe des Poissons. Ses cheveux sont originellement bruns, tout comme ses yeux.

Mais qu’en est-il donc de sa taille ? Certains l’ignorent et pourtant, les fichiers de la police de Miami révèlent ce détail crucial pour certains comme le rappelle We Got This Covered.

En effet, le chanteur avait été arrêté en 2014, âgé à l’époque de 19 ans alors qu’il conduisait sans permis de conduire une Lambo jaune flambant neuve.

Cette arrestation lui a donc valu de devoir passer les mesures de la police. Ainsi, on sait qu’il pesait dans les 60 kilos à l’époque… Quid de sa taille ?

Lors de cette arrestation, Justin Bieber était donc âgé de 19 ans. On peut penser qu’il avait d’ores et déjà terminé sa croissance.

En tout cas, il y a peu de chances pour qu’il ait poussé à vitesse grand V entre temps. Force est de constater qu’il est au-dessus de la moyenne, sans être très grand non plus.

Le jeune homme mesurait donc 1m75 et des poussières. À côté, sa femme mesure environ 1m70. Ce qui fait que les deux amants mesurent à peu près pareil.

Entre temps, Justin Bieber n’a pas vraiment grandi, en témoignent les clichés où lui et sa belle posent côte-à-côte.

Force est de constater que le chanteur et la mannequin mesurent à peu de choses près la même chose. D’autant que Hailey porte parfois des talons.

Le jeune homme mesure tout de même 10 centimètres de plus que son ex, Selena Gomez. Il est aussi plus grand que Kid Laroi, avec qui il est en featuring dans Stay.

Le jeune Australien de 18 ans mesure 1m71 d’après les infos de Wiki Fame. Bieber a donc un peu plus de marge que lui niveau taille !