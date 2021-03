Burna Boy : le chanteur nigérian prend sa deuxième chance aux Grammys

‌

Déjà superstar Afrobeat et cette année une voix de premier plan des manifestations de la jeunesse de son pays, Burna Boy du Nigéria espère maintenant ajouter un Grammy à sa liste croissante de réalisations.

Burna Boy a été nominé dans la catégorie Meilleur album de musique mondiale lors des récompenses de dimanche pour son album de 2020 «Twice as Tall», aux côtés de quatre autres dont le groupe malien Tinariwen et le groupe américain Antibalas.

Il s’agit de la deuxième nomination aux Grammy Awards pour le chanteur qui a vendu l’arène londonienne de Wembley et battu un palmarès de la musique britannique et un record de streaming Spotify avec son style Afrobeat et dancehall.

Il a décroché sa première nomination en 2019 dans la même catégorie, pour son album «African Giant», et bien qu’il n’ait pas gagné l’année dernière, les critiques musicaux prédisent qu’il pourrait avoir une meilleure chance maintenant.

«La nomination de cette année est très spécifique», déclare Dami Ajayi, critique musical nigérian basé au Royaume-Uni. «Il y avait un plan (par Burna Boy) pour obtenir une autre nomination aux Grammy Awards.»

Ajayi a déclaré que c’était un choix délibéré d’obtenir le directeur du disque américain Sean Combs comme producteur exécutif et de présenter la star de la musique mondiale Youssou N’dour. Mais Burna Boy semble avoir toujours fait des choix délibérés.

Prendre les escaliers

Né Damini Ogulu à Port Harcourt au Nigéria, une région riche en pétrole, Burna Boy a terminé ses études primaires et secondaires au Nigéria avant de déménager au Royaume-Uni pour l’université.

Deux ans après son départ, le chanteur ambitieux a abandonné et est retourné au Nigeria et en 2013, il a sorti son premier album studio, «LIFE» – un acronyme pour «Leaving an Impact For Eternity».

«Contrairement à beaucoup d’autres personnes, j’ai dû passer par des étapes interminables pour arriver ici, alors que d’autres personnes ont pris l’ascenseur», a-t-il déclaré à GQ dans une interview publiée en mars 2020.

«J’ai toujours été trop lourd pour ce genre d’ascenseur, alors j’ai dû prendre les escaliers. Maintenant, je connais chaque étage et tout à chaque étage.» Burna Boy a suivi la sortie de LIFE avec deux albums; «Redemption» en 2015 et «Outside» en 2018 qui comprenait la chanson approuvée par Kanye West, «Ye».

Dans la vidéo, qui compte plus de 129 millions de vues sur YouTube, le Burna Boy, brûlant de la marijuana, souffle de la fumée dans la caméra tout en fouettant ses cheveux dreadlocks d’avant en arrière.

«Dada couvre mon visage», est une réplique mémorable de la chanson. Il chante sur lui-même et ses locs (Dada est un terme local pour les dreadlocks), renforçant la sensation d’une chanson qui parle de se posséder et d’éviter les critiques.

«Il semble avoir solidifié son style», dit Ajayi à propos de l’évolution du chanteur. «C’est tellement unique, tellement tranchant et tellement irrésistible. On peut dire que c’est la meilleure fusion de musique africaine contemporaine que nous ayons en ce moment.

Si des chansons comme «Ye» ont ouvert des portes internationales pour Burna Boy, c’est son album «African Giant» de 2019 qui a prouvé qu’il était arrivé. Cela lui a valu sa première nomination aux Grammy Awards, un MTV EMA et une mention honorable de l’ancien président américain Barack Obama comme l’une de ses chansons préférées en 2019.

Icône africaine

L’album était largement centré sur les commentaires sociaux autour de la gouvernance et du classisme, apportant des comparaisons avec la chanteuse nigériane emblématique Fela Kuti.

Kuti, une icône de la musique nigériane et ouest-africaine, était aussi bien connue pour sa musique Afrofusion funky et jazzy que son activisme politique et ses commentaires sociaux. «Le gars est obsédé par Fela», a déclaré Ajayi. «Il échantillonne Fela de très près.»

Le grand-père de Burna Boy était autrefois le manager de Fela Kuti, et sa mère Bose Ogulu, qui est maintenant son manager, a quitté son travail de traductrice pour travailler avec Kuti.

Comme Fela, Burna Boy a refusé de se taire.

Lorsque le festival de musique de Coachella a inscrit son nom en minuscules en 2019, l’artiste qui se définit comme un «géant africain» a demandé une police plus grande, ce qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.

La même année, au plus fort des attaques xénophobes contre les Nigérians et autres en Afrique du Sud, il a menacé de ne plus jamais remettre les pieds dans le pays à moins que le gouvernement n’agisse.

Lors des manifestations #EndSARS contre les brutalités policières au Nigéria en octobre dernier, il s’est fait entendre sur les réseaux sociaux et s’est adressé à un rassemblement à Londres.

Il a également parrainé plusieurs panneaux d’affichage #EndSARS dans les principaux endroits du Nigéria, lancé un fonds de secours pour les victimes et publié une chanson honorant les victimes des manifestations. «Nous sommes la nouvelle génération, implacable et infatigable», a-t-il déclaré au rassemblement de Londres après avoir levé le poing. «Pas de justice pas de paix.»

Avec AFP