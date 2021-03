Booba prouve qu’il entretenait toujours son corps en dévoilant sa musculature torse nu

En plus d’être le boss du rap game, Booba prouve également qu’il possède un corps d’Apollon. En effet, il vient de dévoiler son incroyable musculature torse nu sur son compte Instagram.

Comme quoi, même en travaillant sur son dernier projet, le DUC parvient à prendre soin de lui. Car oui, si vous n’étiez pas au courant, il vient de sortir son dernier album «Ultra». Le terme «dernier» n’étant pas à prendre à la légère.

En effet, selon ses dires, il s’agit bel et bien du dernier album de Booba et ne devrait plus en sortir dans les prochaines années. Le projet regroupe plusieurs feats avec ses poulains du 92i et a réuni des millions d’écoutes en l’espace de quelques semaines.

D’ailleurs, comme le note Kulture, la totalité des écoutes, tous albums confondus, avoisineraient le milliard de streams ! Un chiffre colossal appuyant encore plus la suprématie de B2O. Qu’on l’aime ou non, force est de constater que l’artiste fait partie des meilleurs.

Certes, quelques côtés sombres viennent ternir sa carrière. Notamment ses nombreux clashs avec ses rivaux et ses bans de certains réseaux sociaux. Malgré tout, Booba reste un rappeur à part et le prouve donc avec sa dernière sortie.

Nul doute que les chiffres vont encore augmenter au fil des semaines. D’autant plus qu’«Ultra» est sorti depuis moins d’un mois. À combien va s’élever ce chiffre à la fin de l’année ? Il pourrait encore grandement augmenter.

Mais comme nous vous le faisions savoir, écrire des textes et travailler sur des collaborations n’empêchent pas le DUC de prendre soin de lui. Ses fans sont déjà au courant que l’artiste possède un corps à rendre jaloux beaucoup de personnes.

Et comme vous avez pu le voir ci-dessus, même en avançant dans l’âge, Booba ne perd rien de sa superbe. Beaucoup de personnes verraient leurs muscles se relâcher passé la quarantaine, mais pas le père de Luna et Omar.

Il faut dire aussi que celui-ci se rend à la salle de sport tous les jours et fait de nombreux exercices. Il n’y a pas de secrets. Si vous voulez posséder un corps très musclé, vous devez travailler tous les jours pour cela.

Sans cette grosse charge de travail, Booba ne posséderait jamais de tels abdos et pectoraux. A présent, B2O pourrait avoir encore plus de temps pour entretenir son corps. Etant donné que, comme nous vous le faisions savoir, il s’agissait de son dernier projet.

Il pourrait donc se consacrer encore plus à la salle de sport et développer des muscles qu’il n’avait pas le temps de travailler. Peut-être devrait-il se concentrer sur ses jambes ? En effet, cette partie de son corps a souvent fait parler.