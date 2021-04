Booba partage un moment vraiment hilarant avec son adorable chien «Dooky»

Très actif sur les réseaux sociaux, Booba ne manque jamais une seule occasion de faire rire ses fans. En cette fin de semaine, il a d’ailleurs pris la pose avec son adorable chien Dooky. Il a fait preuve de beaucoup d’humour.

Ce vendredi 23 avril, Booba a posté une nouvelle vidéo en Story de son compte Instagram. Il s’est affiché allongé dans son lit, avec son petit chien sur lui. En légende de sa vidéo, il a d’ailleurs écrit une légende assez drôle.

Booba a alors balancé sur sa vidéo : «Dooky en plein rêve de niqu*ge de mère». Le tout accompagné d’émoji en forme d’œil. De son côté, B2o est apparu torse nu avec une petite barbe. Il semblait très concentré.

Il faut dire que sur les réseaux sociaux, le rappeur pense très souvent au clash. Même lorsque son chien dort, il ne peut s’empêcher de parler de combat. Une chose est sûre, il a l’air très déçu que son octogone avec Kaaris n’est pas eu lieu.

Dans une interview accordée à GQ en mars 2020, il avait fait part de sa déception. Il avait expliqué : «Kaaris, il m’a niqué mon délire en déclarant forfait, ça m’a démoralisé. C’est vraiment moche ce qu’il a fait, c’est honteux».

Booba avait aussi balancé : «Et puis il y avait beaucoup d’argent à gagner, 1,5 million minimum. Moi, j’avais déjà mis ça dans ma compta ! Comment il a pu cracher sur cet argent ? C’était le combat que toute la France attendait».

Alors que Booba s’est concentré pendant de longs mois sur ce fameux combat octogone, il est finalement retourné à la musique. Toujours dans son entretien pour GQ, il avait d’ailleurs expliqué d’où lui est venu cette passion.

Booba avait alors raconté : «La musique, ça m’est arrivé par hasard. Par des copains de Boulogne qui m’ont embarqué dans l’affaire. J’y croyais pas trop au départ. Mais au bout d’un moment, l’esprit de compétition a agi«.

L’artiste avait aussi avoué : «t j’ai pris le truc au sérieux. Et puis ça nous a rapporté de l’argent, comme on était 100 % indépendants. Avec Lunatic, je me suis acheté ma première Mercedes«.

Depuis ses débuts, Booba connait un véritable succès. Il y a quelques temps, il avait tout de même fait une grande annonce à ses fans. Après des années dans la musique, il a voulu tout arrêter et commencer sa retraite.

Il y a quelques temps, le rappeur a tout de même laissé sous entendre qu’il allait faire de nouveaux sons. En revanche, il fait autre chose de ses journées lorsqu’il n’enregistre pas.

Booba avait révélé à GQ : «Je passe mes journées sur mon téléphone à valider des clips, des morceaux, des visuels, des prototypes de vêtements. Ça se termine jamais vraiment».