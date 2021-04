Booba : le rappeur ridiculise Gims et se moque de son physique sur Instagram !

Dans la story de son compte La Piraterie Official, Booba s’est une nouvelle fois moqué de Gims. Le duc de Boulogne s’est violemment attaqué à son physique.

Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! En effet, le rappeur français Booba ne s’arrête jamais. Le duc de Boulogne critique toutes les personnes qu’il croise sur son chemin. Mais il faut tout de même admettre que le père d’Omar et de Luna a des cibles préférées. À savoir, Kaaris, qui n’est autre que son premier grand rival.

Aussi, La Fouine, Damso et bien sûr Gims. Alors, cette fois, c’est le mari de DemDem qui se fait épingler par Booba. Bien sûr, sans la moindre pitié. La raison ? L’interprète de Mona Lisa, en feat avec JSX, s’en prend à son physique. Ainsi, l’artiste a partagé une capture d’écran du chanteur à la voix d’or sur le compte de La Piraterie Official.

Et pour cause, le créateur de la marque de DCNTD a critiqué son implantation capillaire. «Envoie ton RIB. Sinon la HAIRLINE, c’est comment ?« a-t-il alors balancé.

Toutefois, Kopp n’a pas voulu en rester là. Alors, il a continué ses provocations en publiant une nouvelle photo, toujours dans sa story. Donc, on y découvre d’un homme avec un crâne pour le moins dégarni. Ainsi, il faut croire que Booba s’amuse à le comparer à son ennemi. En tout cas, B2O est déchaîné ces derniers temps.

Selon mcetv.fr, Booba ne manque jamais une occasion de tacler ses rivaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le rappeur français, exilé à Miami, n’épargne vraiment personne ! Il y a quelques jours, c’est Feneu, le manager de la belle Wejdene, qui en a payé les frais. Ainsi, le jeune homme lui a envoyé un message sur Instagram.

Donc, il lui a écrit les mots suivants : «Salut l’équipe, vous cherchez des mannequins ?« Une question simple et efficace… Ou pas ! En réalité, Booba n’a jamais daigné lui répondre.

Pire encore, le rappeur du 92 a pris en capture d’écran son message pour pouvoir l’affiche dans sa story sur Instagram. Et comme à son habitude, il n’est pas resté là !

En bref, Booba a ajouté son visage sur celui d’un homme sur une image en noir et blanc. En légende, on peut lire la légende : «Get out». Une expression que l’on peut traduire en français par : «Casse-toi !».

Au moins, le message est clair ! Alors, il faut croire que le père d’Omar et Luna, avec qui il est un véritable papa-poule, n’a pas donné suite à sa demande. Avec lui, il fallait s’en douter…