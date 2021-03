Booba : le rappeur accuse son ennemi Kaaris d’avoir trompé sa femme !

Dans la story du compte Instagram La Piraterie, Booba a accusé son ennemi, Kaaris, de tromper sa femme. Le duc de Boulogne a même partagé des photos de la femme avec qui il aurait une liaison.

Booba ne manque jamais une occasion de tirer dans les pattes de son pire ennemi, Kaaris. Dernier épisode en date : le duc de Boulogne l’accuse de tromper son épouse.

En effet, le père d’Omar et Luna assure que son plus grand rival est infidèle. Ainsi, c’est sur le compte Instagram La Piraterie que le rappeur a lancé la bombe.

D’abord, l’interprète de Mona Lisa, en featuring avec JSX, a partagé des photos de la femme avec qui Kaaris aurait une liaison. Puis l’artiste a pris le soin de les commenter.

«Nous venons d’apprendre votre séparation avec Kaaris, qui a enceinté une autre demoiselle. Comme nous, Armand, tu l’as défendu pendant toute la guerre, et pourtant…» a-t-il écrit dans un premier temps.

Sur sa lancée, Booba a aussi ajouté : «En te souhaitant un avenir meilleur. Force !» Et comme si cela ne suffisait pas, B2O a une nouvelle fois alimenté sa story, sur le story social, avec une autre photo. Et pour cause, Booba s‘est amusé de la ressemblance entre l’épouse de Kaaris, et sa supposée maitresse. «Il a pris la même en plus du jeune, quelle audace !»

Toutefois, Booba ne s’est pas arrêté là. Toujours prêt à taper là où ça fait mal, le Duc de Boulogne s’est en effet montré très taquin, et n’a pas pu s’empêcher de l’attaquer. D’après lui, son pire ennemi aurait fait «presque un coup de maître«. «Elle vend ses slips sur le net pour subvenir à leurs besoins vu que la carrière d’Armand est déjà terminée«, a-t-il assuré.

D’ailleurs, il a également précisé : «Il lui a tout fait retirer, mais évidemment, la piraterie avait déjà archivé.» Après tout, ce n’est pas faute de l’avoir prévenu : la piraterie n’est jamais finie. Puis Booba a affiché une déclaration de son plus grand rival. En effet, Kaaris avait assuré qu’il filait le parfait amour avec sa femme depuis 2006. Et bien sûr, qu’il lui était fidèle !

Alors, il faut croire que les nouvelles révélations de B2O remettent en doute ses propos. En tout cas, ces nouvelles accusations ne relèvent pas du hasard. Il y a quelques jours, Kaaris avait expliqué qu’il rêvait de torturer Booba en prison, après l’avoir enfermé en garde-à-vue. Ainsi, il lui réserverait «que des tests de Wuhan, avec l’écarteur…».

Donc, le père d’Omar et Luna n’a peut-être pas digéré son projet pour le moins cruel. Et il a peut-être voulu lui rendre la pareille avant l’heure…