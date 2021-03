Booba : le célèbre chanteur démarre un nouveau clash avec les rappeurs SCH et Niro

Booba n’en finit plus d’allonger la liste de ses potentiels ennemis. Cette fois, le rappeur s’en est pris à SCH et Niro.

Comme vous le savez sans doute, le Duc de Boulogne vient de balancer le dernier album de sa carrière : ULTRA. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait un carton dans le monde entier.

Pour autant, son titre Mona Lisa, en feat JSX, bat des record. En effet, il arrive en première position des Charts sur Spotify. Cependant, il est suivi de très près par SCH et Tayc. Booba a donc pris la parole sur le compte Instagram de sa marque : La Piraterie. Et comme à son habitude, il n’y va pas de main morte !

«Moi je ne suis pas ccor-da. Je ne suis pas ccor-da du tout. Trop d’attroupements. Il faut laisser Mona tranquille. TC, frère, arrête. SCH, y’a pas de loup. Y’a pas de noir. Y’a pas de loup blanc. Il faut quitter», s’est-il ainsi exclamé.

Vous l’aurez compris, Booba accorde une grande importance aux chiffres. Cet avis n’est vraisemblablement pas partagé par Niro. En effet, cette semaine, l’artiste a accusé le SNEP de ne pas communiquer les vrais chiffres de ventes et de ne pas valider ses certifications.

Il affirme avoir cumulé 700 000 ventes avec tous ces albums. En plus de réclamer des explications, il en a profité pour donner un conseil ses fans. Autrement dit aimer un artiste pour sa musique et non pour ses chiffres.

Si Booba ne souhaite pas que son titre Mona Lisa soit dépasser par celui de SCH, ce n’est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, Niro vient contredire le Duc de Boulogne.

En effet, ce dernier a partagé le projet de son ami Marseillais en Story ainsi qu’un adorable message. «Un des rares dont le talent et la culture sont à la hauteur de son succès… Que ton projet s’élève vers le ciel frérot @SCH«, écrit-il en légende.

S’en est trop pour Booba qui a donc réagi du tac au tac ! «@niro_compteofficiel, ah ça va toi, arrêtes un peu d’sucer toute la terre avec ta dégaine à la Robert Hue. Occupe-toi de tes sons qui stream pas. Son zodiac a pas 4 moteurs et les conteners sont vides. Fermez-la ou j’sors d’la retraire. Ça suffit!!!!!«, a-t-il répondu, en grosses lettres.

Ici, l’interprète de Rapti World fait d’une pierre deux coups et envoie Niro au tapis. Bien que le rappeur n’ait pas encore répondu, la guerre est belle et bien déclarée entre les deux stars. Il nous reste donc plus qu’à suivre cette histoire de près !