Birmanie : Paris dénonce «la violence aveugle et meurtrière» du régime

La France a dénoncé lundi 29 mars «la violence aveugle et meurtrière» du régime birman après la répression qui a fait plus de cent morts dont des enfants samedi, la journée la plus noire depuis le coup d’Etat militaire du 1er février.

«Les forces de sécurité birmanes ont franchi une étape supplémentaire dans la violence aveugle et meurtrière (…) en faisant à nouveau usage de leurs armes contre les populations, causant plus d’une centaine de victimes, parmi lesquelles de très jeunes enfants», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dans un communiqué.

«Alors que des sanctions ont déjà été prises avec nos partenaires européens et internationaux, (…) j’appelle toutes les forces birmanes à sortir de l’impasse dans laquelle elles conduisent leur pays, à mettre fin aux violences, à libérer sans condition et immédiatement tous les prisonniers politiques et à reprendre le chemin du dialogue».

Une centaine de morts dont sept enfants

L’ONU a évalué à 107, dont sept enfants, et des médias birmans à 114 le bilan des morts samedi pendant les actions de protestation massives organisées contre la junte, qui fêtait la traditionnelle «journée des forces armées».

Plus de 450 personnes ont été tuées, dont 13 encore dimanche, depuis le coup d’Etat, d’après les derniers chiffres fournis par l’Association pour l’assistance aux prisonniers politiques (AAPP).

Les forces armées «ont porté atteinte, le jour même de la fête des forces armées, à leur raison d’être qui est de protéger les populations. Depuis, le bilan des victimes s’est encore alourdi et la Birmanie s’enfonce chaque jour davantage dans une profonde tragédie», a poursuivi le chef de la diplomatie française, répétant que la France poursuivrait «sans relâche sa mobilisation aux côtés de ses partenaires européens et internationaux pour soutenir les aspirations légitimes du peuple birman».

Les manifestations pour la démocratie se sont poursuivies lundi malgré la répression. Trois personnes ont ainsi été tuées, dont un homme de 20 ans par balle, lundi à Rangoun, la capitale économique, ont raconté à l’AFP des membres des services d’urgence.

Une autre a péri au nord-est de cette ville, à Bago, ont annoncé sans autres précisions les médias d’Etat, selon lesquels un policier a par ailleurs perdu la vie à Mandalay, dans le centre, après avoir été transformé en torche humaine par des contestataires.

Non loin de là, à Plate, des centaines de Birmans ont manifesté avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : «le peuple ne sera jamais vaincu». Dans la région de Sagaing, également dans le centre, une foule importante a rendu hommage à Thinzar Hein, une étudiante infirmière de 20 ans abattue samedi en allant aider des secouristes à soigner des manifestants blessés.

Et deux journalistes ont été interpellés à Myitkyina, la capitale de l’Etat Kachin, portant à 55 au total le nombre des reporters arrêtés depuis le putsch, dont 25 restent détenus, selon une organisation locale.

Avec AFP