Bien-être : 5 positions pour une sexualité épanouie

Il y a sexe… et sexe ! Si vous pensez qu’un gros calin est une corvée, ou que c’est à l’homme de trouver le bouton pour activer la libido de la femme, vous avez tout faux. Voici cinq positions qui rendront votre vie sexuelle tout, sauf ennuyeuse…

il y a d’abord un mythe auquel il faut tordre le cou. D’autant plus que si vous êtes tombé(e) sur cet article, c’est probablement parce que vous avez fait une petite recherche sur ce sujet sur Internet, et que vous avez lu souvent la même bêtise ! Non, relation sexuelle ne rime pas forcément avec pénétration, ou en tout cas, pas forcément tout de suite, ou pas tout le temps.

Résultat, dans ce «top 5», contrairement à d’autres conseils que vous lirez ailleurs, vous ne retrouverez pas forcément cinq positions où la pénétration est présentée comme incontournable et indispensable. Ne lisez pas non plus ces conseils comme s’il s’agissait d’un classement ou d’un parcours obligé. Le dernier vaut bien le premier !

1. Le 69

C’est sans doute la position la plus complice de toutes, car c’est la seule qui s’accompagne d’un don complet à l’autre. On offre à son partenaire ce qu’il nous offre, réciproquement, simultanément. Et si par chance, ou à force de connaître l’autre, on parvient ensemble en même temps à l’orgasme, c’est sans doute la position qui offre le plus d’épanouissement aux deux amants.

Bien sûr, il y a 69 et 69. Sur le côté, l’un au dessus de l’autre… L’important, c’est que la position soit confortable pour les deux. Important : comme expliqué plus haut, la pénétration n’est ni essentielle, ni indispensable. Dans le cas d’un 69, les mains, les doigts, les lèvres, la langue, sont autant de moyens de stimuler l’autre, et de lui faire atteindre l’orgasme. Suprenez-la, surprenez-le !

2. La levrette

Elle a beau être classique, cette position n’en est pas moins l’une des plus confortables, et les plus capables d’apporter plaisir et épanouissement aux deux partenaires.

La levrette permet en effet à la femme de ne pas être écrasée par son partenaire, de contrôler l’angle de la pénétration en choisissant comment elle se cambre, et même, de se caresser le clitoris.

L’homme quant à lui peut également caresser les épaules, le ventre, les seins, le sexe de sa partenaire, l’embrasser dans la nuque ou dans le cou, lui mordiller l’oreille… sans oublier de lui parler !

Attention, messieurs, à ne pas chevaucher à la hussarde votre partenaire. Dans cette position, la pénétration peut être très, trop profonde ! Laissez vous guider par ses conseils.. ou ses mains. En respectant ces conseils, épanouissement garanti pour les deux amants.

3. L’andromaque

C’est tout l’inverse de la levrette. Dans cette position, la femme chevauche et domine l’homme. Elle choisit non seulement l’angle de pénétration, la profondeur, mais aussi, le rythme. Innovez : orientez votre corps différemment, d’abord, allongée sur votre partenaire, puis, redressée, assise sur lui, puis, pourquoi pas, en arrière, les mains posées sur ses cuisses, ou sur les côtés.

L’épanouissement de l’homme est garanti par le spectacle qui lui est ainsi offert par sa partenaire, et par les mouvements de va et vient variés qu’elle lui prodigue.

Pour elle, c’est la succession de positions qui stimulent à chaque fois différemment son vagin et son clitoris (on peut s’aider, ou se faire aider par son partenaire, des doigts)

4. Le transat

C’est une variante très intéressante de l’andromaque. Cette fois encore, la partenaire vient s’asseoir sur son amant. Mais au lieu de se mettre à genoux sur lui, elle va au contraire s’allonger sur lui, et placer ses jambes de chaque côté de ses épaules.

Bien entendu, de son côté, son partenaire figure un transat : les bras en arrière, et les jambes légèrement relevées. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette position n’est pas du tout fatigante, ni non plus acrobatique.

Elle présente le double avantage de faire monter lentement le plaisir (impossible en effet dans cette position d’adopter un rythme effréné), et de permettre à la partenaire de chercher, par les mouvements de son bassin, la position qui la stimule le mieux, ainsi que son partenaire.

Inutile de vous dire qu’il est judicieux pour l’homme de lâcher de temps en temps une main, pour aller jouer à titiller le clitoris de sa compagne. Même si vous n’allez pas jusqu’au bout dans cette position, vous vous en souviendrez !

5. L’antilope

C’est une variante de la levrette que les hommes adorent, et dont les femmes ignorent trop souvent les avantages. Dans cette position, la femme s’offre à son partenaire à genoux, comme pour la levrette, mais en se plaçant à genoux, au bord du lit. Avantage ?

Elle peut s’appuyer sur le lit, et même, entièrement s’étaler, s’abandonner dessus ! C’est le comble du confort pour elle. Aucun angle à chercher, pas d’équilibre à tenir, c’est l’abandon total.

L’homme, lui, est ravi de voir sa partenaire ainsi offerte. Il peut lui aussi s’abandonner sur elle, sachant que c’est le lit qui portera le poids de leurs deux torses.

Dans cette position, Madame peut et doit jouer avec son clitoris, les fesses de son amant qu’elle attrape sur le côté, et donner le rythme en l’attirant en elle avec ses jambes. En les serrant, ou au contraire, en les écartant, elle change les sensations pour son amant, comme pour elle….

Comme vous pouvez le voir, le point commun entre ces cinq positions épanouissantes, (sachant que nous aurions tout aussi bien pu en sélectionner dix, ou vingt), c’est l’échange, le don, le partage, la complicité. N’oubliez pas que la clef d’une sexualité épanouie, c’est d’abord de vibrer à l’unisson, en laissant frustrations et incompréhensions à la porte !