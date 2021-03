Beyoncé : sa fille Blue Ivy Carter remporte son premier Grammy à seulement 9 ans

Bonne nouvelle. La fille de Jay-Z et Beyoncé a remporté son tout premier Grammy grâce au triomphe de sa mère pour le clip de «Brown Skin Girl».

Dimanche soir, Beyoncé a remporté le Grammy du Meilleur Clip pour «Brown Skin Girl», un morceau sur lequel sa fille de 9 ans Blue Ivy Carter peut être entendue pendant quelques minutes. Grâce à ce trophée, Blue Ivy est ainsi devenue la plus jeune personne à recevoir un prix dans l’histoire de la cérémonie.

Lorsque les nominations ont été annoncées il y a quelques mois, Blue est également devenue la personne la plus jeune à faire partie de la liste des nommés, et ce n’est pas la première fois que la petite fille a obtenu un prix pour sa participation au fameux morceau.

Elle et sa mère, ainsi que Saint JHN et WizKid, ont notamment reçu le Soul Train Award pour ce titre à succès le mois dernier. Ils ont aussi remporté les trophées de Meilleur Duo et Meilleur Groupe ou Collaboration aux NCAAP Image Awards en février.

En outre, Blue Ivy a décroché son tout premier «numéro un» lorsque «Brown Skin Girl» s’est retrouvé en tête du prestigieux Billboard Hot 100. Et bien qu’elle soit généralement discrète concernant sa famille, Beyoncé a confié en novembre dernier qu’elle élevait ses bambins en faisant en sorte qu’ils soient éduqués sur ce qu’il passe dans le monde.

Au sujet de ses jumeaux Rumi et Sir, la star a déclaré : «J’ai senti qu’il était important d’élever et de louer nos garçons et de m’assurer qu’ils grandissent avec assez de films, de livres pour enfants et de musique qui favorisent l’intelligence émotionnelle, la valeur de soi et notre riche histoire.»

Elle a également partagé : «Je fais savoir à mes enfants qu’ils ne sont jamais trop jeunes pour contribuer à changer le monde. Je ne sous-estime jamais leurs pensées et leurs sentiments, et je parle avec eux pour savoir ce qui les affectent. Je crois que la meilleure façon de leur apprendre est de leur donner l’exemple.»