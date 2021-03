Beyoncé et Taylor Swift font l’histoire des Grammy alors que les femmes dominent le grand prix

Taylor Swift et Billie Eilish ont remporté les premiers prix aux Grammy Awards dimanche, mais Beyonce a été le grand gagnant lors d’une soirée historique marquée par de multiples victoires pour les femmes.

Les quatre Grammys de Beyonce dimanche – dont deux partagés avec la gagnante de la meilleure nouvelle artiste Megan Thee Stallion – ont porté le total de ses victoires en carrière à 28, dépassant le record précédent de Grammy pour une artiste féminine établie par la chanteuse de bluegrass, Alison Krauss.

Le disque surprise de Swift, Folklore , enregistré lors des verrouillages contre les coronavirus, a été nommé album de l’année et a fait de Swift, 31 ans, la première femme à remporter ce prix à trois reprises.

Lors d’une cérémonie à distance sociale de performances live et préenregistrées, les scénaristes de I Can’t Breathe de l’artiste R&B HER ont remporté la chanson de l’année.

Il a été écrit en réponse aux manifestations de Black Lives Matter qui ont secoué les États-Unis l’été dernier à la suite du meurtre par la police de George Floyd.

La culture noire a également été célébrée dans le single Black Parade de Beyonce, qui a été nommé meilleure performance R&B. «Cela a été une période tellement difficile», a déclaré Beyonce, en réfléchissant à la prise en compte culturelle du racisme aux États-Unis.

«Je voulais élever, encourager, célébrer toutes les belles reines et rois noirs qui continuent de m’inspirer et d’inspirer le monde entier», a-t-elle ajouté. Megan Thee Stallion, 26 ans, connue pour promouvoir l’autonomisation des femmes, est repartie avec deux autres victoires pour son single, Savage, mettant en vedette Beyonce.

La ballade d’Eilish, Everything I Wanted, a remporté le record de l’année, et la jeune femme de 19 ans a également gagné pour sa chanson thème du prochain film de James Bond, No Time to Die.

Eilish a déclaré qu’elle était gênée par la victoire, affirmant qu’elle aurait dû revenir à Megan. «Vous le méritez. Véritablement. Pouvons-nous simplement encourager Megan Thee Stallion», a déclaré Eilish.

‌

La cérémonie visait également à surmonter les effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus sur l’industrie de la musique live, y compris l’annulation des festivals de musique, des tournées et des concerts.

La chanteuse britannique Dua Lipa a remporté le prix du meilleur album vocal pop pour son dance-y Future Nostalgia et a parlé de la valeur de la musique pendant les moments difficiles. «Je suis tellement reconnaissant et tellement honoré parce que le bonheur est quelque chose que nous méritons tous», a déclaré Lipa.

Animée par Trevor Noah, la cérémonie a été remplie de performances pré-enregistrées et en direct par Lipa, Taylor Swift, Post Malone, DaBaby, Black Pumas et Mickey Guyton. Cardi B et Megan ont fait équipe pour interpréter leur single d’été «WAP» dans l’un des moments les plus torrides de la nuit.

Il s’est déroulé à l’intérieur et à l’extérieur du centre-ville de Los Angeles, mais principalement sans les décors élaborés et les effets spéciaux qui marquent traditionnellement les plus grands honneurs de l’industrie de la musique.

«Nous espérons qu’il s’agit de ce que 2021 peut être, plein de joie, de nouveaux départs et de rassemblement. N’oubliant jamais ce qui s’est passé en 2020, mais plein d’espoir pour ce qui est à venir», a déclaré Noah.

Certains des prix de dimanche ont été annoncés dans de petites salles dans des villes comme Nashville, New York et Los Angeles. «Merci aux Grammys pour avoir mis cela ensemble et nous avoir permis, au moins, d’être ensemble», a déclaré Miranda Lambert, lauréate du meilleur album country pour Wildcard.

Le groupe K-Pop BTS a perdu dans le meilleur duo pop ou une performance de groupe contre Lady Gaga et Ariana Grande pour leur single Rain on Me, mais a interprété leur single à succès en anglais Dynamite de Corée du Sud à la fin du spectacle.

Le groupe de sept membres de Corée du Sud espérait être le premier groupe de K-Pop à remporter un Grammy après une année décisive aux États-Unis pour le genre.