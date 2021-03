Beyoncé : elle apporte son soutien à Meghan Markle après son interview exclusive

Beyoncé a tenu à apporter son soutien à Meghan Markle suite à l’interview choc que celle-ci a accordée à Oprah Winfrey en début de semaine.

La duchesse de Sussex et son époux le prince Harry se sont effectivement assis avec la fameuse animatrice américaine il y a quelques jours afin d’évoquer leur départ controversé de la famille royale en mars 2020, et la chanteuse de «Crazy in Love» a désormais remercié l’ancienne actrice de Suits pour la vulnérabilité et le courage dont elle a fait preuve durant cet entretien.

Sur son site officiel, la star a écrit : «Merci Meghan pour ton courage et ton sens du leadership. Nous sommes tous plus puissants et plus inspirés grâce à toi.»

Durant cette interview historique, Meghan et Harry ont fait plusieurs révélations assez choquantes sur la façon dont ils ont été traités au sein de la famille royale et sur la pression qu’exerçaient les médias anglais sur leurs vies et leur santé mentale.

La duchesse a d’ailleurs admis avoir eu des pensées suicidaires à cause des rumeurs qui couraient sur elle dans la presse, une période très difficile durant laquelle elle avoue n’avoir pu compter que sur son mari car la famille royale ne lui a apporté aucune aide.

Le couple a également confié que certains membres de leur entourage avaient fait des remarques désobligeantes sur Archie, s’inquiétant de la couleur de peau qu’il aurait à sa naissance.

À cause de cette situation, Harry et Meghan ont finalement décidé de s’éloigner de la famille royale en début d’année dernière, toutefois le prince a affirmé que sa famille lui avait coupé les vivres et que sa femme et lui n’avaient pu compter que sur l’argent laissé par sa feu mère Diana.