Beyoncé bat le record du plus grand nombre de victoires aux Grammy Awards par une artiste féminine

Beyonce a écrit l’histoire des Grammys dimanche en devenant la femme la plus gagnante de l’histoire du gala de remise des prix les plus prestigieux de l’industrie de la musique, et sa chanteuse la plus décorée avec 28 victoires en carrière.

Elle a obtenu le record après avoir remporté la meilleure performance R&B pour son hit «Black Parade», un single célébrant la culture et l’activisme noirs qui ont chuté à la suite de manifestations de masse déclenchées par la mort de George Floyd en garde à vue à l’été 2020.

«Je suis tellement honoré. Je suis vraiment enthousiaste. Merci», a déclaré la chanteuse, qui a fait une surprise lors du gala qu’elle a sauté ces dernières années, vêtue d’une mini-robe en cuir noir qui épouse les courbes.

«En tant qu’artiste, je crois que c’est mon travail et tous nos emplois de refléter le temps. Et ça a été une période tellement difficile», a déclaré Beyonce, avec son mari rappeur Jay-Z à la recherche.

«Je voulais donc élever, encourager, célébrer toutes les belles reines et rois noirs qui continuent de m’inspirer et d’inspirer le monde entier.»

«C’est une nuit tellement magique, merci beaucoup», a déclaré Beyonce, ajoutant sa gratitude à ses enfants – après que l’aîné, Blue Ivy, ait remporté son premier Grammy pour son apparition dans le clip vidéo «Brown Skin Girl».

«Je suis tellement honoré d’être ta maman, toutes tes mamans. Vous êtes tous mes bébés. Et je suis si fier de vous tous. Je t’aime tellement, mon rocher,» dit-elle, faisant un signe de tête à Jay-Z.

C’est un moment majeur pour Beyonce, 39 ans, dont les snobs répétés dans les principales catégories de prix ont soulevé des sourcils et suscité la controverse.

Elle est l’artiste féminine la plus nominée de l’histoire des Grammys avec 79 ans, à égalité avec Paul McCartney comme deuxième acte le plus nominé et seulement derrière son mari Jay-Z et la légende de l’industrie Quincy Jones.

Avant 2021, la mégastar comptait 24 victoires aux Grammy Awards à son nom – mais a notoirement perdu l’album de l’année en 2017 au profit de la ballade britannique Adele, un camouflet controversé souvent cité comme exemple des problèmes de diversité de la Recording Academy.

Les critiques ont loué «Black Parade» pour la voix forte de Beyonce ainsi que ses paroles qui condamnent simultanément le racisme, lancent un appel à l’activisme et rendent hommage à la culture noire.

Le produit de la chanson profite au Black Business Impact Fund de Beyonce, qui soutient les petites entreprises appartenant à des Noirs.

