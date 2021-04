Bernard Tapie et son épouse ligotés et frappés par 4 cambrioleurs

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Quatre individus se sont introduits dans la propriété de Bernard Tapie et sont entrés dans sa chambre.

L’homme d’affaires et son épouse dormaient paisiblement dans leur lit. Ils ont été réveillés en sursaut par les quatre cambrioleurs.

Les malfaiteurs ont ligoté et frappé le couple. Bernard Tapie a notamment reçu un coup de matraque sur la tête. Les malfaiteurs sont ensuite repartis avec leur butin. L’épouse de Bernard Tapie a réussi à se défaire de ses liens et a sonné chez la voisine qui a appelé la police.

Dominique Tapie, légèrement blessée, a été transportée à l’hôpital. L’homme d’affaires a quant à lui refusé d’être conduit aux urgences mais ce dernier assure aller bien.

Le montant du butin n’a pas été révélé mais on sait que des bijoux ont été dérobés. Une enquête pour vol aggravé avec violences et séquestration et a été confiée à la police judiciaire de Versailles, rapporte leprogres.fr