Bénin : voici ce que pense Me Sadikou Alao de l’arrestation de Joël Aïvo

Au Bénin, Me Sadikou Alao s’est prononcé sur l’arrestation de l’opposant Joël Aïvo soupçonné d’«atteinte à la sûreté et blanchiment de capitaux».

Joint par la radio Allemand DW, l’interpellation de l’agrégé de droit a surpris le président du Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social (Gerdess Afrique).

«Après cette victoire électorale que les uns et les autres qualifieront comme ils voudront, on ne pouvait pas s’attendre à ce que le professeur Aivo soit enlevé et soumis à tel questionnement à la brigade économique et financière (BEF)», fait remarquer Me Sadikou Alao.

Selon lui, «c’est un mauvais signe parce que tout le monde pensait qu’après la victoire tant souhaitée, Talon aurait travaillé à resserrer les rangs des béninois pour aller loin vers les futurs combats de développement .Si tant est que le développement soit sa préoccupation», indique-t-il

Son procès s’ouvre le 15 juillet 2021

Dans le cadre des enquêtes liées au dossier de financement du terrorisme dans lequel Joël Aïvo a été auditionné et gardé à vue jeudi dernier, son comptable Alain Gnonlounfoun a été interpellé ce vendredi et placé aussi sous mandat de dépôt.

Joël Aïvo, ex candidat recalé à l’élection présidentielle du 11 avril dernier et ses présumés complices vont comparaître devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) pour des faits de financement du terrorisme pendant la période électorale. Leur procès s’ouvre le 15 Juillet prochain.