Bénin : «Quand j’ai quitté Blaaz, j’ai beaucoup déprimé…j’ai même pleuré…», Fanicko

Le chanteur béninois de passage à Abidjan a été invité sur «PPLK». Ce Mercredi, Fanicko acceptant la thématique de l’émission, a bien voulu se plier au jeu des questions-réponses et livrer son sentiment et des détails sur des «affaires» qui à son propos avaient fuité sur la toile.

Fanicko est à l’heure actuelle la coqueluche des mélomanes béninois et de plusieurs pays francophones, tant il en impose par son talent. En 2013, son premier single, le gâteau qui connait un succès lui ouvre les portes du label Self Made Men du plus grand rappeur béninois, Blaaz dont il devient le poulain.

Mais sans qu’on s’y attende, Fanicko rompt avec Blaaz, toute chose qui fit jaser le milieu du show-biz béninois où certaines opinions le traitèrent même d’ingrat, surtout avec cette fameuse chanson «faut pas m’embrouiller» que la critique n’a pas tardé à considérer comme un clash à son mentor : «honnêtement, pas du tout» rassurera le rappeur.

L’artiste justifie son départ à PPLK ce 07 avril 2021 : «…je visais plus haut…je voulais m’affirmer beaucoup plus…», noble ambition pour un disciple qui se sent désormais prêt à quitter le cocon du maître. Il y a toutefois cet épisode inconnu du grand public que Fanicko a fini par révéler : «Quand j’ai quitté Blaaz, j’ai beaucoup déprimé…j’ai même pleuré…». Voilà une réponse qui devrait apaiser ses détracteurs.