Bénin : plusieurs personnes interpellées à Parakou, Kandi et Toui

Les arrestations de présumés commanditaires, auteurs et complices des actes perpétrés récemment se poursuivent au Bénin. Quatre nouvelles personnes ont été interpellées par les forces de sécurité béninoises.

Selon les informations, les individus arrêtés sont proches du parti Les Démocrates et de l’ex ministre Komi Koutché. Il s’agit de Alidou Sero Gbassi, membre de la coordination du parti Les Démocrates de Parakou, Arouna Mousse membre de la coordination de Les Démocrates à Kandi et Wassiou Agbadjè.

Selon 24 Heures au Bénin, ils ont été interpellés à Parakou, Kandi et Toui. Ces suspects auraient reçu des fonds pour organiser des actes de violences pré-électorales en recrutant les chasseurs et des jeunes délinquants. Ces derniers ont détruit plusieurs biens publics et privés. Ils répondront de leurs actes devant la justice.