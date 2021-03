Bénin : l’ex président Nicéphore Soglo assigné en justice pour diffamation et injures

L’ancien président du Bénin doit-il craindre pour sa liberté ? Suite à sa récente sortie médiatique du 28 février 2021, l’ex-maire de la ville de Cotonou, Nicéphore Dieudonné Soglo, est convoqué devant la justice béninoise pour diffamation sur l’ambassadeur Soumanou Moudjaidou.

L’ancien Président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo vient d’être convoqué pour le 9 avril prochain, devant le Tribunal de première instance (Tpi) de première classe de Cotonou.

Ceci, par les enfants de l’ancien Ministre du Commerce et également ancien Directeur général de la Sodeco, Moudjahidou Soumanou. Et pour cause, ces plaignants reprochent à l’ancien Maire de Cotonou d’avoir diffamé leur père.

Même si la plainte reçue par voie d’huissier par Nicéphore Soglo est pour l’heure confidentielle, il convient de noter que ce dernier en revenant sur l’affaire de tentative d’empoisonnement et de coup d’État sur la personne de l’ancien Président Boni Yayi, lors de la dernière sortie médiatique du Groupe national de Contact, n’a pas épargné dans sa prise de parole l’ancien compagnon du Président Patrice Talon, dont les enfants se sont sentis vexés.