Bénin : l’ex ministre Alexandre Hountondji arrêté par la police

Membre du parti Les Démocrates et président du Cadre de concertation des forces unies pour la paix et la restauration de la démocratie et de l’état de drot, Alexandre Hountondji est interpellé par la Police républicaine depuis hier jeudi 8 avril 2021.

L’ancien ministre Alexandre Hountondji est gardé à vue et sera présenté au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce vendredi.

Son arrestation fait suite aux manifestations de l’opposition contre la prorogation du mandat du président Patrice Talon ce mardi 06 avril. A suivre…