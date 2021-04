Bénin : le procès de Joël Aïvo s’ouvre le 15 juillet

Le professeur Joël Aïvo et trois autres personnes sont placés ce vendredi en détention provisoire pour atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux. Son procès s’ouvre le 15 juillet 2021.

Selon 24 Heures au Bénin, dans le cadre des enquêtes liées au dossier de financement du terrorisme dans lequel Joël Aïvo a été auditionné et gardé à vue jeudi dernier, son comptable Alain Gnonlounfoun a été interpellé ce vendredi et placé aussi sous mandat de dépôt.

Joël Aïvo, ex candidat recalé à l’élection présidentielle du 11 avril dernier et ses présumés complices vont comparaître devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) pour des faits de financement du terrorisme pendant la période électorale. Leur procès s’ouvre le 15 Juillet prochain.