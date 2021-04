Bénin : le président Patrice Talon réélu, selon les résultats définitifs de la Cour

Le président béninois Patrice Talon a été réélu sans surprise, avec 86 % des voix, selon les résultats définitifs annoncés mercredi 21 avril dans l’après-midi par la Cour constitutionnelle, dans un scrutin où le chef de l’État faisait face à des candidats de l’opposition quasiment inconnus.

La Cour constitutionnelle a proclamé ce mercredi après-midi 21 avril les résultats définitifs de la présidentielle du 11 Avril dernier. Comme la Commission électorale mardi, elle confirme la victoire dès le premier tour du président sortant Patrice Talon.

Selon ces résultats, Patrice Talon et sa co-listière Mariam Chabi Talata arrivent largement en tête du scrutin, devant le candidat du parti FCBE Alassane Soumanou Djimba et le candidat suspendu du parti les Démocrates Corentin Kohoué. Et le taux de participation s’établit à un peu plus de 50%.

Patrice Talon a fait une déclaration le jeudi dernier, dans laquelle il a remercié les électeurs, quelle que soit leur opinion, au terme d’une campagne marquée par des tensions et des violences.