Bénin : le Parti «Les Démocrates» défend les anciens présidents, Boni Yayi et Nicephore Soglo

Au sujet du harcèlement médiatique du président Boni Yayi et de la citation à comparaître du Président Nicephore Dieudonné Soglo, le parti Les Démocrates s’est fait entendre ce jeudi 11 mars 2021 par le biais d’une déclaration de presse.

«Le mercredi 10 mars 2021, le journal le Matinal a publié à sa UNE «YAYI prépare une nouvelle tension à Savè.» Il s’agit d’une accusation gratuite émanant d’un organe de presse connu pour son rôle de griot du Chef de l’Etat Patrice TALON depuis 2016.

Elle a été reprise, commentée et distillée sur les réseaux sociaux par Distel AMOUSSOU aussi alerte dans les basses manœuvres contre l’opposition. Elle participe d’une stratégie habituelle du gouvernement consistant à organiser une cabale médiatique contre les personnes visées avant leur arrestation.

Cette même stratégie a été utilisée en 2019 contre le Président Boni YAYI avant sa mise en résidence surveillée pendant 52 jours.

Elle a aussi été celle ayant précédé l’arrestation arbitraire de la candidate du parti Mme Réckiatou MADOUGOU, en violation de la Constitution et de la Charte Internationale des Droits de l’Homme.

Par ailleurs, le même journal a publié ce jour que le Président Nicéphore D. SOGLO a été cité à comparaître au tribunal de première instance de Cotonou, le 09 avril 2021 par la famille MOUDJAÏDOU suite à une déclaration publique faite le 28 février 2021.

Or, les faits contenus dans la déclaration sont connus de tous au Bénin et dans le monde entier et publiés dans l’ouvrage «Je ne suis pas un héros» par le magistrat Angelo HOUSSOU ayant connu de l’affaire dite «tentative d’empoisonnement du Président Boni YAYI» en 2012 et aujourd’hui en service à la Présidence de la République…

En tout état de cause, le parti «Les Démocrates» prend l’opinion publique nationale et internationale à témoin de ces manœuvres sordides du pouvoir qui sont de nature à compromettre gravement la paix sociale.

Le parti met en garde contre toutes tentatives de nouvelles arrestations et singulièrement celles des anciens Présidents de la République ou toutes formes d’entraves à leurs libertés».

Extrait de la déclaration de presse

du Parti Les Démocrates (LD) du jeudi 11 Mars 2021