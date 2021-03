Bénin : le message du président Soglo à Reckya Madougou

Mise sous mandat de dépôt depuis le vendredi 5 mars 2021, Reckya Madougou ne manque de soutiens morals. Après la déclaration de plusieurs hommes politiques, c’est au tour de l’ex-président Nicephore Dieudonné Soglo de lui envoyer un message fort.

Ce mardi 9 mars 2021, l’ancien maire de Cotonou a rendu public un communiqué de presse dans laquelle il a abordé plusieurs sujets. Dans la foulée, il a réitéré son engagement pour le combat de restauration de la démocratie.

«Nous réitérons ici, avec force, notre adhésion totale à toutes les actions visant à la libération de notre peuple des griffes de prédateurs étrangers comme nationaux», a-t-il déclaré d’abord avant de se prononcer sur le cas Reckya Madougou.

«Nous demeurons solidaires vis-à-vis des hommages rendus par Maman Rosine VIEYRA SOGLO au combat de notre fille, Madame Réckya MADOUGOU, emprisonnée par la justice spéciale du régime de TALON Patrice. Qu’ils sachent que : “Qui tue par l’épée, périra par l’épée”».

«A notre fille, la vaillante Réckya MADOUGOU et à tous les autres nous demandons de tenir bon. A toutes et à tous, nous vous exhortons à la mobilisation générale pour vaincre l’imposture. “N’ayez pas peur!!!”», a ajouté le Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique, Créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson MANDELA.