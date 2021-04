Bénin : le fils de l’ancien ministre Djènontin en prison

Élie Djènontin, fils de l’ancien ministre de la justice de Boni Yayi n’est plus libre de ses mouvements.

Selon 24 Heures au Bénin, interpellé le mercredi 07 avril et auditionné ce jeudi 08 avril 2021 à la Cour Économique de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), Élie Djènontin, le fils de Valentin Djènontin l’ex ministre de la justice et exilé à Paris, est déposé en prison.

Son arrestation fait suite aux manifestations violentes organisées pour exiger le départ du président Patrice Talon dont ils annoncent la fin du mandat. Des protestations qui ont occasionné des casses. Plusieurs autres manifestants ont été arrêtés.