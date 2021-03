Bénin : le colonel Pascal Tawès présente ses excuses au président Talon

Lors de son audience avec le Chef de l’Etat, mardi 16 mars 2021, le colonel Pascal Tawès a présenté ses excuses pour ses prises de position critique sur la gouvernance Talon.

«Les propos qui ont été tenus appartiennent à hier», a avoué le colonel à la retraite et pourfendeur du pouvoir de la Rupture. «J’avais un problème avec l’Etat béninois. Je suis retraité depuis 2013 mais la manière dont je suis allé aux Etats-Unis n’était pas la meilleure. On n’affecte pas un diplomate militaire avec un visa d’un an renouvelable. C’est comme une évacuation intentionnelle. Donc je n’étais pas à l’aise. Cela a fait que des propos ont dû être tenus d’une manière ou d’une autre. Le ton est monté», a-t-il précisé, selon 24 Heures au Bénin.

A en croire, l’attaché militaire du Bénin aux Etats-Unis, le président Patrice Talon est disposé pour le contact. Selon lui, ‹‹quand on est au dehors, on est intoxiqué. On reçoit des informations qui ne sont pas vérifiées.››. ‹‹Depuis que je suis arrivé, je me rends compte que c’est le terrain qui commande. Les choses bougent dans le sens de la bienfaisance, et, je crois que, aujourd’hui est mieux qu’hier (…)››, a avoué M. Tawès.

«Je souhaite que les uns les autres recherchent le contact avec le président (Patrice Talon, ndlr) et échangent avec lui pour qu’ensemble nous puissions avancer dans la même direction», a ajouté le colonel à la retraite. Pour finir, il a indiqué que le Chef de l’Etat a accepté ses excuses.