Bénin : le chef de l’ONU réclame une présidentielle «crédible et pacifique»

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi toutes les parties béninoises à veiller à ce que le scrutin présidentiel dimanche «se déroule de manière transparente, crédible et pacifique» au Bénin, où deux personnes ont été tuées lors d’une manifestation.

«Le secrétaire général exhorte les dirigeants politiques, les partis politiques et leurs sympathisants à résoudre tout différend pouvant découler du processus électoral par le dialogue pacifique et des moyens légaux», ont ajouté ses services dans un communiqué.

Antonio Guterres «réitère l’engagement des Nations unies à soutenir les efforts du pays visant à consolider les acquis démocratiques et la cohésion sociale», ajoute le texte.

Une deuxième personne est morte vendredi, au lendemain de la dispersion de manifestants à l’aide de balles réelles dans le centre du Bénin, selon les autorités.

Des manifestations ont été organisées ces derniers jours au Bénin contre le président Patrice Talon, candidat à sa succession et accusé par l’opposition d’avoir confisqué le scrutin et de l’avoir empêchée d’y participer grâce à un nouveau code électoral et une réforme institutionnelle.

Avec AFP