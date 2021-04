Bénin : «L’appel du BR a été entendu car le vote se passe dans le calme à Porto-Novo», Jean-Claude Houssou

À Porto-Novo, la capitale, le scrutin présidentiel de ce dimanche 11 avril 2021, se déroule dans la quiétude, les populations sont sorties. C’est le constat fait par le coordonnateur communal du Bloc Républicain (BR), Dona Jean-Claude Houssou après un tour dans quelques bureaux de vote du 3eme arrondissement et du 5eme arrondissement.

Après son vote, il a invité les populations à sortir et à sortir massivement pour la bonne santé de la démocratie, a-t-il confié. Il faut mentionner qu’à l’occasion, le coordonnateur communal était accompagné de son épouse Basilia Adjagba épouse Houssou et de quelques ténors de la coordination notamment Mme Sofiath Onifadé épouse. Lire ci-dessous l’intégralité de ses impressions.

«Ce jour 11 avril 2021, tout le peuple béninois est appelé à se rendre aux urnes pour désigner le prochain président de la République. C’est un tournant décisif dans l’histoire démocratique béninoise. Depuis plus de 30 ans, c’est désormais une tradition pour nous Béninois de désigner le premier citoyen du pays par les urnes.

Ce matin, après avoir parcouru certains bureaux de vote du 5eme et du 3eme de part mes responsabilités de coordonnateur communal de Porto-Novo, j’ai fait le constat que notre appel, celui de la coordination communale est entendu. Les populations sortent, déjà pour accomplir leur devoir civique et c’est heureux.

C’est une bonne nouvelle et cela me rassure du niveau de maturité de mon peuple, de mes concitoyens et particulièrement ceux de Porto-Novo, la ville capitale. Le constat est bon, le vote se passe dans le calme, mais je voudrais encore une fois inviter tous mes concitoyens, en particulier ceux des cinq arrondissements de Porto-Novo à continuer à sortir, à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique.

Je voudrais appeler l’attention de tous que le vote dure 9 heures de temps et la durée totale n’est pas élastique. Accomplir son devoir civique en temps et en heure est non seulement légitime et indispensable, en d’être plus que souhaitée pour la bonne santé de notre démocratie. C’est toujours dans la paix que nous avons voté ici. La présidentielle de 2021 ne fera pas exception.

Gardons vive, la flamme de la fraternité, de l’union, du patriotisme, et de l’amour. Et comme l’a dit Monseigneur Isidore de Souza, qu’aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Pour ces élections, ayons à l’esprit que seul le Bénin gagne, notre seule patrie».