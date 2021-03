Bénin : l’ancien président Nicéphore Soglo convoqué au tribunal le 9 avril

Les enfants de l’ancien Ministre du Commerce et ex Directeur général de la Sodeco, Moudjahidou Soumanou viennent de convoquer l’ancien Chef d’État béninois Nicéphore Dieudonné Soglo.

Pour une plainte pour diffamation contre l’ancien ministre déposée à son encontre, Nicéphore Dieudonné Soglo sera devant le Tribunal de première instance (Tpi) de première classe de Cotonou le 09 avril 2021. La convocation a été signifiée ce mercredi 10 mars 2021, par voie d’huissier, rapporte 24 Heures au Bénin.

Les plaignants reprochent à l’ancien président et ex maire de Cotonou des propos diffamatoires tenus récemment sur leur père dans le cadre de l’affaire de tentative d’empoisonnement et de coup d’État sur la personne de l’ancien Président Boni Yayi.