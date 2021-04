Bénin : «La Sierra Leone pourrait être disqualifiée pour…», Jean-Marc Adjovi-Boco

La rencontre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 entre la Sierra Leone et le Bénin n’a pu avoir lieu. Après les événements qui ont empêché la tenue de ce match décisif pour les deux équipes, chaque partie tire le drap de son côté et estime avoir été lésée par son report.

Si la Sierra Leone se montre très agitée, le Bénin allie sérénité et méthode. Ancien international béninois et conseiller technique du ministre béninois des Sports, Jean-Marc Adjovi-Boco se confie à Football365 Afrique dans un entretien exclusif.

Jean-Marc, après les événements survenus à Freetown, que pense faire la partie béninoise, observer ou agir ?

«On ne peut pas se contenter d’observer. La situation dans laquelle se trouve le Bénin aujourd’hui, avec l’ambition qui est la nôtre de faire du sport un vrai levier de développement, ne permet pas rester dans une situation du genre. On est tombé dans un piège parce que je pense que c’est comme ça qu’il faut l’appeler, les pratiques utilisées sont celles d’un autre âge.

Aujourd’hui, on est en train de constituer un dossier avec toutes les preuves. Il fallait pour cela qu’on attende de recevoir de la part des clubs dans lesquels nos joueurs sont repartis les résultats qui confirment tout ce qui a été fait précédemment. Avant de partir de leurs clubs, les joueurs ont tous fait des tests. En arrivant à Cotonou, ils ont encore été dépistés, tous étaient négatifs.

Il y a eu le test à Freetown dans des conditions sanitaires assez déplorables, avec des prélèvements qui se retrouvaient à même le sol, dont on a eu des résultats non officiels. Je dois le souligner, non officiels parce que ces résultats nous ont été remis sur une feuille volante avec une faute sur le nom d’un joueur. Au retour à Cotonou, tous les joueurs ont été négatifs au test PCR et depuis le week-end passé, on sait que tous les joueurs repartis dans leurs clubs respectifs ont encore une fois été négatifs.»

La CAF vous a t-elle sollicité pour l’enquête qu’elle annonce avoir ouverte ?

«Bien sûr, car à partir du moment où la CAF fait une enquête, elle est obligée d’écouter les protagonistes. Elle a écouté normalement la Sierra Leone et c’est pour cela qu’on est en train de constituer un dossier circonstancié qui leur sera remis. Et forcément, on va déposer une plainte vu la manière dont les choses se sont passées.»

Si l’on se fie au règlement de la CAN, la Sierra Leone pourrait être disqualifiée pour fraude. Le Bénin envisage t-il de porter l’affaire devant le TAS si ce n’est pas le cas (et que le match à rejouer était maintenu) ?

«On ne va pas aller plus vite que la musique. Pour le moment, on doit remettre nos rapports à la CAF pour expliquer ce qui s’est passé et encore une fois avec des preuves notamment les résultats des tests et les documents qui nous ont été remis de la part de la Sierra Leone, qui ne sont pas des documents officiels. On verra s’ils les produisent…

Les documents seront remis et après étude, la CAF nous dira ce qu’elle constate et en fonction de sa réponse, on verra ce qu’il y a lieu de faire. Pour le moment, faisons les choses étape par étape. Le plus urgent est de réunir tous les éléments que nous remettrons à la CAF et ensuite, elle va statuer et en fonction de ce qu’elle dira, on verra ce que le Bénin doit faire»

Quels regards portez-vous sur la CAF de Motsepe ?

«Ecoutez, c’est difficile pour le moment, Motsepe a montré avec son club sud-africain sa capacité à développer le football de club. S’il a été élu, c’est qu’il a très certainement un programme, des idées. Je ne le connais pas trop mais je connais les vice-présidents qui l’accompagnent, qui sont ses conseillers. Il a autour de lui des équipes qui devraient permettre à la CAF de faire du bon travail.

Maintenant, vous savez, c’est comme dans une élection, il y a des gens qui défendent leurs projets et à l’arrivée, une fois les élections terminées, il faut voir comment associer tout le monde au travail pour la réussite du football africain. Parce qu’à la fin, l’intérêt de tous, c’est que le football africain se développe.»

Vous êtes ancien international béninois.

Que pouvez-vous conseiller à la nouvelle équipe de la CAF afin que de tels films de mauvais goût ne se reproduisent sur le continent ?

«Pour moi, la chose la plus simple à faire serait que la CAF confie les tests Covid à des cabinets indépendants, à la fois de la Fédération de l’équipe qui reçoit ou de celle de l’équipe qui voyage. Ainsi, les deux protagonistes n’auraient plus qu’à se plier aux décisions données par les cabinets indépendants.

Il faut des cabinets indépendants reconnus par l’OMS et là, on n’aurait plus aucun problème. Le contraire de ce qui s’est passé à Freetown, où nous nous sommes posés des questions quant au sérieux de la réalisation de ces tests, s’ils ont été réalisés ! Je le dis parce que pour le moment, je vous le répète, on n’a pas encore de résultats officiels desdits tests.»