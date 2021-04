Bénin : la réaction des ambassades d’Allemagne, des USA, de France, des Pays-Bas après les manifestations

Après la CEDEAO, les ambassades d’Allemagne, des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et la délégation de l’Union européenne réagissent suite aux manifestations dans certaines villes du Bénin et appellent au dialogue. C’est à travers une déclaration en date du vendredi 09 avril 2021.

Les ambassades expriment leur solidarité à l’égard des victimes dans une déclaration commune. Ils ont appelé à «l’arrêt de ces violences et au retour au calme et souhaitent que l’élection puisse se dérouler de manière libre, apaisée et transparente».

Par ailleurs, les ambassades d’Allemagne, des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et la délégation de l’Union européenne invitent les acteurs politiques à privilégier le dialogue et les gestes d’apaisement.