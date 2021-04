Bénin : la réaction de Moïse Kérékou suite à l’arrestation de Joël Aïvo

L’ex ambassadeur du Bénin près la Turquie Moïse Kérékou (candidat disqualifié) a réagi suite à l’arrestation et à la détention de son colistier à l’élection présidentielle du 11 avril. C’est à travers une publication postée dimanche 18 avril 2021 sur Facebook.

Selon 24 Heures au Bénin, en détention provisoire pour «atteinte à la sûreté, appel à des manifestations insurrectionnelles et blanchiment d’argent», la situation du professeur Joël Aïvo n’a pas laissé indifférent Moïse Kérékou qui confie avoir le «cœur meurtri».

Selon l’ex ambassadeur, le prévenu ne mérite pas ce qui lui arrive. «Je connais le professeur Aïvo Joël depuis 2006, c’est un légaliste et un homme intègre. Il ne mérite pas ce sort», a commenté Moïse Kérékou sur sa page Facebook.

«En ces circonstances malheureuses et douloureuses (…), mes pensées vont à l’endroit de son épouse et de ses enfants ainsi qu’à sa famille et à son staff politique. Je n’oublie pas ses nombreux militants, ses étudiants et tous ceux qui l’aiment», a-t-il indiqué.

Moïse Kérékou et Joël Aïvo ont déposé leur candidature en duo à l’élection présidentielle du 11 avril dernier pour le compte du Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD) avant d’être disqualifiés pour défaut de parrainage. Les enquêtes se poursuivent sur les faits reprochés Joël Aïvo. L’affaire est pendante devant la justice.