Bénin : la réaction de la CEDEAO après les manifestations enregistrées dans quelques villes

La CEDEAO réagit suite aux manifestations dans certaines villes du Bénin et lance un appel à toutes les parties prenantes au processus électoral. C’est à travers un communiqué en date du jeudi 08 avril 2021.

«Depuis les premières heures du mardi 06 avril 2021, des marches annoncées pacifiques se sont transformées graduellement en des manifestations violentes dans plusieurs villes du pays avec des destructions de biens publics et privés et des entraves à la libre circulation des personnes et des biens», a constaté la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Selon 24 Heures au Bénin, elle condamne ces violences préjudiciables à la paix, nécessaire pour la tenue d’une élection crédible, transparente et apaisée au Bénin. La Commission de la CEDEAO lance un appel à toutes les parties prenantes au processus électoral de s’abstenir de tout recours à la violence et de privilégier les recours prévus par les dispositions légales en vigueur au Bénin.

La Commission de la CEDEAO exprime sa compassion et sa solidarité aux familles qui ont été victimes ainsi qu’au gouvernement et au peuple du Bénin.