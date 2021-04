Bénin : Joël Aïvo, ses avocats reçoivent une première nouvelle pour lui

Le professeur Joël Aïvo et 3 autres personnes sont placés en détention provisoire pour atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux. Ils ont droit à des heures de visite réduites. Leur audience est prévue pour le 15 juillet prochain.

Gardé à vue depuis jeudi à la Brigade Économique et Financière (Bef), le professeur d’université Joël Aïvo a été présenté au procureur près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) dans la même journée, a informé son avocat Me Barnabé Gbago, rapporte 24 Heures au Bénin.

Le comptable du constitutionnaliste, arrêté ce vendredi 16 avril 2021, a été également écouté. Poursuivis pour «attente à la sûreté, appel à des manifestations insurectionnelles et blanchiment de capitaux», ils ont été mis en détention provisoire. Leur audience est prévue pour le 15 juillet 2021.

Selon les avocats, il leur a été signifié que les heures de visite à leurs clients sont réduites conformément aux dispositions légales en la matière pour les personnes poursuivies pour des infractions d’«atteinte» ou de «terrorisme». Trois autres personnes ont été placées en détention ce vendredi 16 avril en plus du professeur Aïvo.