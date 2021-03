Bénin : cette demande du parti «Les Démocrates» de Boni Yayi est irrecevable

Les partis politiques de l’opposition qui ont vu leurs candidats disqualifiés à l’élection présidentielle ne démordent pas. Ils réclament la tenue d’un dialogue national. Mais pour les proches du pouvoir, la demande de ce parti de l’opposition est irrecevable, rapporte 24 Heures au Bénin.

«Le parti Les Démocrates demande la convocation du dialogue national, seule voie de sortie de crise. Pas d’élection présidentielle sans l’opposition. Pour une élection présidentielle inclusive, n’ayons pas peur.», a indiqué jeudi dernier Allassane Tigri, 3ème vice-président du parti «Les Démocrates».

Cette exigence visant l’arrêt du processus électoral en cours est irrecevable, selon un député de la majorité présidentielle. «A un mois du scrutin, ce n’est plus possible. Cette demande de l’opposition est irrecevable. Toute proposition n’allant pas dans le sens d’une organisation apaisée du scrutin est nulle et non avenue. Il faut qu’on avance.», a rétorqué le député Abdoulaye Gounou.

Réckya Madougou la candidate du parti «Les Démocrates» a vu son dossier de candidature à l’élection présidentielle rejetée pour défaut de parrainage. Elle est incarcérée depuis quelques jours à la prison civile de Missérété pour association de malfaiteurs et terrorisme.