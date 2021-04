Bénin : après son arrestation, voici ce que disent les avocats du professeur Joël Aïvo

Arrêté jeudi puis mis en examen vendredi, le professeur Joël Aïvo est soupçonné d’«atteinte à la sûreté et blanchiment de capitaux». Mais selon ses avocats, les accusations portées contre l’opposant «n’est pas encore clair».

«Nous ne savons pas encore dans quel sens vont évoluer les accusations portées contre Joël Aïvo, surtout qu’entre le jour où il a été appréhendé par la police et aujourd’hui, les chefs d’inculpation ont changé.», a souligné Maître Barnabé Gbago, au micro de RFI.

«Au début on a dit que c’était incitation à la violence, à des manifestations illicites, et aujourd’hui on nous dit qu’il y a blanchiment de capitaux et tentative de coup d‘Etat, rappelle l’avocat. Voilà ce qu’on nous a dit, mais nous n’avons pas encore le dossier. Les pièces du procureur, de l’accusation ne nous ont pas encore été données donc il nous est difficile pour l’instant d’avoir une idée précise du dossier des accusations portées contre notre client. Donc nous sommes sûr de rien, les choses ne sont pas encore claires.»

Son procès s’ouvre le 15 juillet 2021

Dans le cadre des enquêtes liées au dossier de financement du terrorisme dans lequel Joël Aïvo a été auditionné et gardé à vue jeudi dernier, son comptable Alain Gnonlounfoun a été interpellé ce vendredi et placé aussi sous mandat de dépôt.

Joël Aïvo, ex candidat recalé à l’élection présidentielle du 11 avril dernier et ses présumés complices vont comparaître devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) pour des faits de financement du terrorisme pendant la période électorale. Leur procès s’ouvre le 15 Juillet prochain.