Bénin : Adidjatou Mathys conquiert Aguégués et Adjarra pour le duo Talon-Talata

En tournée dans l’Ouémé, la coordonnatrice départementale de campagne pour le compte du Bloc républicain (BR) madame le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Mathys, accompagnée d’une forte délégation était respectivement ce vendredi 2 avril 2021 aux Aguégués puis Adjarra.

À chaque étape, elle a passé en revue les actions du gouvernement durant les cinq dernières années et les cinq autres à venir d’une part et d’autre part inviter les populations à voter massivement le 11 avril prochain le duo Talon-Talata. Un message reçu 5/5 par les militantes et militants du BR.

Première étape du périple électoral de ce vendredi 2 avril 2021. La commune des Aguégués. La place publique d’Avagbodji a été prise d’assaut par les militantes et militants BR de cette commune. Une forte mobilisation qui annonce le K.O du dimanche 11 avril prochain au profit du couple Talon-Talata.

D’ailleurs la représentante des femmes en annoncera les couleurs. Marguerite Affodote a demandé à la délégation conduite par la coordonnatrice départementale de transmettre au Président Patrice Talon que les femmes des Aguégués sont unies et engagées derrière lui. Pour sa part, le coordonnateur communal de campagne du BR dans les Aguégués James Dègbo va renchérir.

«Nous sommes vraiment touchés du fait que vous ayez voulu vous déplacer vous mêmes ici à Aguégués. Vous avez Aguégués dans votre coeur et tenez-vous tranquilles, nous sommes aussi là et nous vous tenons dans nos cœurs. Nous sommes déjà prêts aux Aguégués pour l’élection du 11 avril et prêts pour le duo Talon-Talata. C’est pourquoi vous allez remarquer que les femmes des Aguégués sont fortement représentées à cette occasion. Les conseillers communaux et les membres de la coordination communale de campagne également. Nous voudrions vous dire qu’à partir de ce jour, le K.O du 11 avril serait déjà fait…», a-t-il déclaré. Une déclaration qui a rassuré la ministre Adidjatou Mathys.

«…Je suis revigorée par la ferveur avec laquelle vous m’avez accueillie et je vous en remercie. Je suis convaincue de la grande mobilisation au profit du duo Talon-Talata. Je ne suis pas venue ici pour vous convaincre de ce que vous savez déjà: à savoir que le meilleur choix pour cette présidentielle est celui qui met la femme au premier plan des affaires de notre pays…», a-t-elle indiqué.

Pour elle, le président Talon porte la femme dans son coeur. C’est pourquoi elle a poursuivi en martelant: «…Le président Patrice Talon vient de démontrer une fois encore que ce que femme veut, dieu le veut. Et son choix est validé. Car la manifestation de son amour pour la femme n’est plus à démontrer. Il a choisi une femme pour occuper le poste de vice présidente. C’est une marque de haute portée en matière de promotion des droits de la femme…»

Pourquoi donner un second mandat au président Patrice Talon?, s’est interrogée la ministre Adidjatou Mathys. À cette question, elle a invité les populations à s’inspirer de ses actions durant les 5 dernières années et son PAG 2021-2026.

«… Il est impérieux de lui donner un second mandat non pas seulement pour le choix d’une femme comme sa colistière mais aussi et surtout pour son bilan élogieux et pour le quinquennat 2021-2026: les microcrédits Alafia, un produit innovant et d’autres produits financiers qui consacreront définitivement l’autonomie économique des femmes; l’assurance-maladie qui réduira considérablement le taux de mortalité de nos populations en général et celui des femmes en particulier ; les cantines scolaires qui tout en permettant à nos jeunes enfants d’étudier dans de bonnes conditions, permettent aux femmes de se consacrer davantage aux activités génératrices de revenus; la gratuité de la scolarité à la maternelle, au primaire et au 1er cycle du secondaire aux jeunes filles ; le renforcement des moyens de travail des femmes; à la mise à disposition de centaines de femmes des moyen de travail…etc….la lutte contre le chômage..»

Au regard de tout ce qui précède, il faut que la dynamique continue, a conclu Adidjatou Mathys.

Après Aguégués, la délégation a mis le cap sur la maison des jeunes d’Adjarra.

À ce niveau, une minute de silence en mémoire de «feu Edmond Zinsou» figure de proue du BR dans Adjarra décédé au mois de janvier dernier a précédé les échanges. C’est le coordonnateur communal de campagne BR, l’honorable Mouinirou Omichessan qui a pris la parole pour annoncer que le 11 avril prochain, Adjarra promet 98% au duo Talon-Talata.

À son tour, la représentante des femmes a laissé entendre que les femmes du Bloc Républicain sont mobilisées derrière leur leader Adidjatou Mathys pour un K.O au profit du duo Talon-Talata le 11 avril prochain.

La coordonnatrice départementale de campagne BR dans l’Ouémé a envoyé les uns et les autres en mission pour une victoire retentissante du duo Talon-Talata. À noter que ce samedi 03 avril, la délégation sera à Sèmè Kpodji pour le même exercice et à Porto-Novo demain dimanche 04 avril 2021.