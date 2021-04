Bayern Munich : le club allemand a signé l’entraîneur le plus cher de l’histoire

Après son effondrement économique, et après avoir passé cinq mois en détention au Paraguay pour être entré dans le pays avec de faux papiers, Ronaldinho continue de suivre le chemin de sa résurgence.

Déjà en janvier, l’ancien footballeur de 41 ans avait fait la une des journaux pour sa reprise financière. Et maintenant, l’ancien barcelonais et l’équipe brésilienne ont appris qu’il recevrait 6200000 dollars entre 2021 et 2023 pour une dette qu’il n’avait jamais pu exécuter.

Quelle est l’origine de la fortune qui entrera dans vos comptes bancaires? Tel que rapporté par Sport, Dinho était actif dans un procès contre l’ Atlético Mineiro , un club dans lequel il a joué entre 2012 et 2014 (et avec lequel il a remporté une Copa Libertadores et une Recopa Sudamericana) pour les droits d’image. Et la justice a tranché en sa faveur.

En effet, lorsqu’il a accepté de le mettre en relation avec le club de Belo Horizonte, le contractant avait promis de lui verser 13 millions de dollars US pour l’utilisation de son image une fois qu’il aurait mis fin à sa participation avec l’équipe. Ses avocats ont averti qu’O Galo n’avait jamais payé 5,6 millions du montant convenu. Et l’offre s’est terminée au tribunal.

Justice a soutenu la proposition de Ronaldinho et Planet Invest, la société qui gère sa carrière, dirigée par son frère. Y compris les pénalités, le montant de la dette s’élevait à 6,7 millions, mais ils ont fini par accepter de 6,2 en 10 versements, à payer en deux ans.

Les plus de 6 millions qui feront gonfler sa fortune s’ajoutent aux formidables revenus qu’il a pu récolter depuis qu’il a pu quitter l’épreuve au Paraguay. En plus de récupérer le million de reais qu’il a dû mettre en liberté sous caution pour obtenir l’assignation à résidence dans un hôtel du centre-ville d’Asunción (l’équivalent de 180000 dollars), Dinho a encaissé des bénéfices pour quatre millions de reais supplémentaires (environ 720000 USD) jusqu’en janvier.

Les entreprises qui lui ont permis de gagner cette fortune étaient:

* L’embauche d’une entreprise du Minas Gerais à l’image des travaux réalisés dans le stade Atlético Mineiro.

* Il s’est consacré à la musique, a lancé son propre studio et a sorti une vidéo qui en moins d’une semaine a été vue plus d’un million de vues sur YouTube uniquement.

* Il a fait la promotion de sa marque de gin, R-ONE, et d’un vin appelé «Vino de Campeones».

* Après avoir été exclu de FIFA 2020, j’ai retrouvé une place privilégiée dans le monde de l’eSport. Son image est revenue à la FIFA et également à Pro Evolution Soccer (PES). Et comme si cela ne suffisait pas, j’ai lancé son propre jeu vidéo appelé R10 Team.

* Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, l’a nommé ambassadeur du tourisme brésilien. Il convient de rappeler que Ronaldinho a soutenu la campagne électorale du président en 2018.