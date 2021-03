Barcelone : le retour d’Ansu Fati a déjà une date

L’attaquant du Barça évolue bien depuis sa blessure mais ne touche toujours pas le ballon. Le retour serait le mois prochain.

Ansu Fati a été opéré le 9 novembre pour une déchirure du ménisque interne au genou gauche qu’il a subie lors du match de championnat contre le Betis disputé quelques jours auparavant.

Le diagnostic à ce moment-là était d’environ quatre mois d’ arrêt de travail, mais pendant cette période et après quelques révisions, il a été préféré de ralentir le processus.

Des sources de partout dans le club et du joueur expliquent que l’évolution est bonne mais lente et que son retour prévu fin mars dure un peu plus longtemps, jusqu’en avril. En fait, il n’est pas encore en phase de toucher le ballon.

Le club n’est pas pressé et ne veut prendre aucun risque. Ansu reviendra à l’entraînement et aux exigences de la compétition lorsque toutes les garanties seront données. Le joueur est optimiste et commence déjà à voir le bout du tunnel. Et plus encore maintenant que la phase décisive du championnat entre.

Il aurait aimé être à temps pour le match de Ligue des champions contre le PSG mais s’est rendu compte que c’était impossible. Maintenant, il travaille pour être au début du mois d’avril.