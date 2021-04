Barcelone bat l’Athletic et remporte la Copa del Rey pour la 31e fois !

Dans une finale tant de fois répétée, le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao se sont retrouvés en finale de la Copa del Rey. Cette fois, l’équipe Cidade Condal a battu les Leones de San Mamés par un incontestable 0x4 et a récolté le 31e trophée de son histoire.

Comme c’est sa prérogative, l’emblème Blaugrana a complètement dominé le chapitre de la possession du ballon, réussissant à bien contrôler les intentions offensives des Basques. Dans les premières minutes du match, Frenkie de Jong était sur le point d’ouvrir l’actif, seul son tir toucha le poteau.

En réponse, Iñigo Martínez a fait peur à Marc-André ter Stegen, dans ce qui était la meilleure occasion de marquer pour les élèves de Marcelino Toral, qui se sont résignés et ont repris le match sans ballon (ils ont toujours essayé de garder leur équilibre).

Au début de l’étape complète, le gardien Unai Simón est apparu sur les lieux pour refuser deux buts chantés aux Catalans. Cependant, le mur du côté de Bilbao a fini par céder à la pression du Barça, concédant deux buts en trois minutes.

D’abord, c’est Antoine Griezmann (60e) qui a terminé un centre de Frenkie de Jong et, plus tard, c’est le milieu de terrain néerlandais (63e) qui a commencé et terminé le jeu, correspondant d’une tête mortelle au centre de Jordi Alba.

Désavantagé, Marcelino Toral rafraîchissait son équipe, mais il n’a pas été en mesure de fermer au mieux les voies du but d’Unai Simón. Le FC Barcelone a capitalisé son domaine avec deux autres buts, cette fois par Lionel Messi (68 ‘et 72’), devenu le meilleur buteur de tous les temps en finale de la King’s Cup, devançant l’ancien Athletic Telmo Zarra.

Jusqu’au coup de sifflet final, l’Athletic a été incapable de réagir et a fini par perdre la deuxième finale consécutive de la King’s Cup. Avec un affichage dominant et un résultat éclairant, le FC Barcelone (qui voyait encore le VAR invalider un but pour Griezmann) a remporté un autre trophée, le premier de la nouvelle ère de Joan Laporta.