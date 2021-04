Barça : «J’espère qu’il sera décisif, parce qu’on a besoin du meilleur Messi», Koeman

A la veille du match entre le Real Marid et le FC Barcelone, le coach des Catalans a indiqué en conférence de presse ce dont il avait besoin pour triompher au Stade Santiago-Bernabeu.

«J’espère qu’il (Lionel Messi) sera décisif demain (samedi), parce qu’on a besoin du meilleur Messi, on a besoin du meilleur Barça pour gagner. Il faudra tout faire parfaitement bien, l’attaque, les mouvements, notre jeu de passes, et pour cela, on a besoin de «Leo». Gerard Pique et Sergi Roberto de retour ? Ce sont deux joueurs importants, pas seulement par leur qualité mais aussi par leur personnalité. Il leur manque du rythme, mais ils sont bien physiquement et son enthousiastes à l’idée de pouvoir aider l’équipe.»

Ronald Koeman a détaillé l’importance du résultat de ce match pour la suite de la saison en Liga, tout en s’opposant à la presse concernant les critiques contre le Real Madrid :

«Celui qui gagnera aura le moral gonflé à bloc pour continuer. Un Clasico est un match différent, il y a beaucoup d’intérêts de toutes parts. Le Barça va bien, on est confiants, dans une bonne dynamique avec beaucoup de points glanés dernièrement, on est à la lutte pour le titre et c’est quelque chose de positif. Mais le Real, c’est le Real. Ils ont essuyé trop de critiques. Ils restent champions en titre et sont toujours à la lutte pour défendre leur couronne, donc je ne suis pas d’accord avec les critiques envers le Real. Ils ont de grands joueurs et un grand entraîneur.»

Le Barça, 2e de la Liga, a 2 points d’avance sur le Real Madrid, 3e. Le club catalan a également un point de retard sur le leader, l’Atlético Madrid.