Aya Nakamura : la chanteuse dévoile un nouveau cliché sexy qui va vous étonner !

Alerte à la bombe ! Aya Nakamura a encore frappé ! La chanteuse française a dévoilé une nouvelle photo issue de son interview pour le magazine Vanity Fair. Et le résultat est ultra sexy !

Véritable phénomène de société, Aya Nakamura intéresse de nombreux médias qui n’hésitent jamais à faire sa promo ! Elle bombe vient d’ailleurs de réaliser une interview exclusive pour Vanity Fair. Incroyable !

La joli brune s’est livrée sans langue de bois sur sa nouvelle vie de star dans les colonnes du célèbre magazine. Mais ce n’est pas tout ! Elle a aussi accepté de faire un superbe shooting pour faire la couverture. On adore !

Cette nouvelle a fait l‘effet d’une bombe sur la Toile ! Il faut dire qu’Aya Nakamura a frappé très fort avec sa séance photo pour le magazine. Elle vient d’ailleurs de dévoiler de nouveaux clichés sur sa page Instagram. Et c’est plutôt sexy !

Aya Nakamura a misé sur la sensualité pour son shooting photo. La jeune maman s’affiche ainsi dans des petites tenues très sexy !

Une photo a d’ailleurs retenu l’attention de ses fans. En effet, la bombe a décidé de monter son corps de rêve en body sur l’un des clichés. De quoi rendre fous ses nombreux admirateurs !

La It Girl s’affiche avec un body moulant et laisse alors entrevoir ses jolies jambes. Elle porte un trench rouge pour rendre son outfit classe et sensuel à la fois.

Aya Nakamura prend des airs de femme fatale et pose comme une vraie top modèle ! Regard de braise, attitude sexy, et pose sensuelle… la bombe réunit tous les ingrédients pour faire chavirer son public !

L’artiste a d’ailleurs fait l’unanimité avec cette jolie photo. En effet, elle récolte plus de 100 000 j’aimes en quelques heures seulement.

La bombe a aussi reçu des centaines de compliments pour ce shooting très réussi. «Trop belle», «Quelle classe !«, «Bravo tu es splendide», «Canon !», »Wow, meilleure photo» peut-on ainsi lire parmi les réactions.

C’est donc encore un sans faute pour la jolie Aya Nakamura ! Comme quoi, la star a bien fait de sortir le grand jeu pour son apparition dans Vanity Fair. Et son shooting sexy n’a donc pas fini de faire parler !